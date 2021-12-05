隨扈都想哭！日本「最辣公主」太奔放　皇室也頭痛

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承子女王的個性活潑開朗，且相當善於社交，還曾經被美國雜誌選為「全球最辣」的年輕皇族。但自由奔放的性格，同時也讓皇室傷透腦筋，也常常因此起衝突。承子女王本身散發著相當獨特的氣質，但卻有些微「叛逆」，曾經也因為染著一頭茶色頭髮參加父親憲仁親王的喪禮，引發騷動。她從就學時就被許多日本網友評論「無法把她跟女性皇族端莊嚴謹的言行舉止聯想在一起。」承子女王在去英國愛丁堡大學留學、遠離皇室的期間，也爆出多起「失控」事件。
承子女王於2004年10月赴英國留學，後來因為父親憲仁親王去世，家中財務陷入窘境負擔不起學費，因此承子女王只能提早退學，2008年6月返回日本，隨後轉往早稻田大學將學業修畢，27歲時於早稻田大學畢業。
不過在留學期間，承子女王曾經會員制的社群網站上寫下「要是父母不反對，我真想在胸前刺上壁虎的刺青…但保證會被斷絕親子關係。」還自自曝去了學校舞會，直到凌晨4點才回家，引起軒然大波。
據悉，承子女王很喜歡喝酒，特別是日本酒以及燒酒。她也絲毫不在意自己皇室的身份，經常參加聯誼或是喝酒的聚會，還會主動與人分享感情生活。曾經在社群網站的自我介紹中寫道「有兩個妹妹，喜歡的異性典型是比自己年紀小的可愛男生，目前的男友，三角關係（應該說四角關係）剛落幕。波瀾萬丈（假的啦）。」還曾經分享「今天被兩個男生搭訕，我對大三歲以上的男生沒興趣啊！」等驚人發言。因為帳號的公開相簿中，裡面有幾張承子女王跟朋友的合照，讓許多網友認定這就是承子本人經營的帳號。
承子女王自由奔放的個性，也讓宮內廳以及隨扈苦不堪言。她在學生時期還曾經在沒告知隨扈的情況之下，自己搭乘電車前往成田機場幫朋友接機，讓當時的隨扈陷入一片慌亂。即使在出社會工作後，有時候也會甩開隨扈，去約會或是參加聚會。
最近也傳出，在11月中旬時，被媒體目擊到，承子女王穿著灰色及膝短裙以及黑色外套，結束聯合國兒童基金會日本委員會的兼職工作後，被一大群「穿著有品味的」男女包圍之下，凌晨2點還在六本木鬧區流連。當時她還遲遲招不到計程車，慢慢的往六本木的大路前進，過不久就看見隨扈相當慌張地追了上去。
目前未婚的女性皇族除了承子女王之外，還有真子的妹妹佳子公主、三笠宮家長女彬子公主、次女瑤子公主以及才剛成年的愛子公主。承子女王的婚事也被眾人關心，據悉，程子女王的媽媽久子為了幫女兒找到好姻緣，過去積極在宮邸舉辦宴會，找來華族、政治家等出身的公子參加「聯誼派對」，為女兒牽線。而承子女王的妹妹典子於2014年和出雲大社的權宮司千家國麿結婚，絢子則於2018年和在大型海運公司工作的守谷慧結婚。
不過據傳承子女王目前正和一名在兆豐銀行工作多年的職員交往，先前曾經有媒體報導2人在居酒屋約會。這名銀行職員在職場上似乎也獲得極高評價，甚至連姓名都被刊登在銀行網頁上，看得出來備受重用。承子女王與這名銀行職員雖然傳出好幾次準備結婚的消息，但根據高圓宮家相關人士表示，這名銀行職員雖然曾被承子女王邀請到宮邸作客，將他介紹給家人認識，但銀行職員當時態度貌似有些顧慮，而久子以及承子女王的祖母百合子也似乎對他沒有抱持好感。
真子與小室圭的婚事風波歷經4年才告一段落，不僅掀起社會熱烈討論，日媒報導指出，恐怕也會讓日本國民相當關注下一名結婚的女性皇族，希望女性皇族選擇的男性，不僅是人品個性，還需要有穩定的工作，以及家人沒有爭議事件等。一名皇室記者指出，承子女王選擇的對象勢必會被拿來跟小室圭比較，再加上現在做為高圓宮家主的久子的「戀愛與結婚是不同兩件事情」的考量，承子女王恐怕無法「做自己」，必需慎重考慮的未來結婚對象。