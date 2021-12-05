COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

隨扈都想哭！日本「最辣公主」太奔放　皇室也頭痛

▲承子女王性格活潑開朗，也相當自由奔放。（圖／美聯社／達志影像）
▲承子女王性格活潑開朗，也相當自由奔放。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-05 10:00:00

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子，先前因堅持與大學同學小室圭結婚一事，在日本掀起熱烈討論，也讓皇室公主再度成為鎂光燈焦點。對於真子的婚事相關討論尚未平息，日前已故的高圓宮憲仁親王長女承子女王又被拍到半夜流連六本木鬧區，引發熱烈討論。不過承子女王個性活潑開朗，但有著許多「奔放」事蹟，與大眾認知的「皇室公主」嚴謹形象截然不同，過去也常常成為熱議話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
承子女王與現今天皇德仁是遠房堂兄妹關係，是高圓宮憲仁親王與憲仁親王妃久子長女，底下還有兩個妹妹千家典子以及守谷絢子。千家典子與守谷絢子分別於2014年以及2018年結婚，並且脫離皇籍。

承子女王的個性活潑開朗，且相當善於社交，還曾經被美國雜誌選為「全球最辣」的年輕皇族。但自由奔放的性格，同時也讓皇室傷透腦筋，也常常因此起衝突。承子女王本身散發著相當獨特的氣質，但卻有些微「叛逆」，曾經也因為染著一頭茶色頭髮參加父親憲仁親王的喪禮，引發騷動。她從就學時就被許多日本網友評論「無法把她跟女性皇族端莊嚴謹的言行舉止聯想在一起。」承子女王在去英國愛丁堡大學留學、遠離皇室的期間，也爆出多起「失控」事件。

▲承子女王（左）參加父親憲仁親王的喪禮，當時因以茶色頭髮出席，而引發軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）
▲承子女王（左）參加父親憲仁親王的喪禮，當時因以茶色頭髮出席，而引發軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）
承子女王於2004年10月赴英國留學，後來因為父親憲仁親王去世，家中財務陷入窘境負擔不起學費，因此承子女王只能提早退學，2008年6月返回日本，隨後轉往早稻田大學將學業修畢，27歲時於早稻田大學畢業。

不過在留學期間，承子女王曾經會員制的社群網站上寫下「要是父母不反對，我真想在胸前刺上壁虎的刺青…但保證會被斷絕親子關係。」還自自曝去了學校舞會，直到凌晨4點才回家，引起軒然大波。

據悉，承子女王很喜歡喝酒，特別是日本酒以及燒酒。她也絲毫不在意自己皇室的身份，經常參加聯誼或是喝酒的聚會，還會主動與人分享感情生活。曾經在社群網站的自我介紹中寫道「有兩個妹妹，喜歡的異性典型是比自己年紀小的可愛男生，目前的男友，三角關係（應該說四角關係）剛落幕。波瀾萬丈（假的啦）。」還曾經分享「今天被兩個男生搭訕，我對大三歲以上的男生沒興趣啊！」等驚人發言。因為帳號的公開相簿中，裡面有幾張承子女王跟朋友的合照，讓許多網友認定這就是承子本人經營的帳號。

▲如今承子女王也盡責扛起皇族成員工作，出席各大場合。（圖／美聯社／達志影像）
▲如今承子女王也盡責扛起皇族成員工作，出席各大場合。（圖／美聯社／達志影像）
承子女王自由奔放的個性，也讓宮內廳以及隨扈苦不堪言。她在學生時期還曾經在沒告知隨扈的情況之下，自己搭乘電車前往成田機場幫朋友接機，讓當時的隨扈陷入一片慌亂。即使在出社會工作後，有時候也會甩開隨扈，去約會或是參加聚會。

最近也傳出，在11月中旬時，被媒體目擊到，承子女王穿著灰色及膝短裙以及黑色外套，結束聯合國兒童基金會日本委員會的兼職工作後，被一大群「穿著有品味的」男女包圍之下，凌晨2點還在六本木鬧區流連。當時她還遲遲招不到計程車，慢慢的往六本木的大路前進，過不久就看見隨扈相當慌張地追了上去。

目前未婚的女性皇族除了承子女王之外，還有真子的妹妹佳子公主、三笠宮家長女彬子公主、次女瑤子公主以及才剛成年的愛子公主。承子女王的婚事也被眾人關心，據悉，程子女王的媽媽久子為了幫女兒找到好姻緣，過去積極在宮邸舉辦宴會，找來華族、政治家等出身的公子參加「聯誼派對」，為女兒牽線。而承子女王的妹妹典子於2014年和出雲大社的權宮司千家國麿結婚，絢子則於2018年和在大型海運公司工作的守谷慧結婚。

不過據傳承子女王目前正和一名在兆豐銀行工作多年的職員交往，先前曾經有媒體報導2人在居酒屋約會。這名銀行職員在職場上似乎也獲得極高評價，甚至連姓名都被刊登在銀行網頁上，看得出來備受重用。承子女王與這名銀行職員雖然傳出好幾次準備結婚的消息，但根據高圓宮家相關人士表示，這名銀行職員雖然曾被承子女王邀請到宮邸作客，將他介紹給家人認識，但銀行職員當時態度貌似有些顧慮，而久子以及承子女王的祖母百合子也似乎對他沒有抱持好感。

真子與小室圭的婚事風波歷經4年才告一段落，不僅掀起社會熱烈討論，日媒報導指出，恐怕也會讓日本國民相當關注下一名結婚的女性皇族，希望女性皇族選擇的男性，不僅是人品個性，還需要有穩定的工作，以及家人沒有爭議事件等。一名皇室記者指出，承子女王選擇的對象勢必會被拿來跟小室圭比較，再加上現在做為高圓宮家主的久子的「戀愛與結婚是不同兩件事情」的考量，承子女王恐怕無法「做自己」，必需慎重考慮的未來結婚對象。

▲承子女王的婚事也備受眾人關注。圖為2013年時與媽媽久子（右）以及當時尚未結婚的典子（左）在機場為當時還是天皇的明仁接機。（圖／美聯社／達志影像）
▲承子女王的婚事也備受眾人關注。圖為2013年時與媽媽久子（右）以及當時尚未結婚的典子（左）在機場為當時還是天皇的明仁接機。（圖／美聯社／達志影像）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
44.88%55.12%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀