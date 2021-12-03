「腸腸久久 常在我心」衛教平台上線 提供腸癌治療資訊

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸科病友會「 台中市腸腸久久協會」，今日推出「腸腸久久常在我心」智慧整合衛教平台，提供病友透過互動即時獲得疾病知識、腸癌用藥等正確資訊，把握最佳治療時機。會中，因採取激烈減重手段而罹患大腸癌第三期的洪姓病患，現身說法表示，患病後她選擇相信醫師，積極治療，如今病況已獲良好控制。





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今日在林酒店舉辦的「腸腸久久 常在我心」智慧整合衛教平台上線會上，邀請中國附醫大腸直腸科主任柯道維、醫師黃晟瑋談腸癌治療。黃晟瑋說，大腸癌已連續12年居10大癌症之首，其中有患者因錯誤資訊延誤治療。他印象深刻的是，一名40多歲黃金單身漢，被診斷第三期腸癌後，因擔心手術台上的風險，寧可每月花費10多萬採用坊間自然排毒療法，不願意動手術．最後在遺憾中離世。





▲「腸腸久久 常在我心」衛教平台上線，邀請中國附醫大腸直腸科主任柯道維、醫師黃晟瑋談腸癌治療。（圖／協會提供）

黃醫師表示，為避免錯失治療良機，台中市腸腸久久協會推出衛教平台，民眾只要掃描QR CODE，就可用互動方式獲取疾病知識、腸癌用藥、手術方式、傷口照護以及飲食等正確資訊。





中國附醫大腸直腸外科主任柯道維指出，近年精準治療，不只是依癌症分期，醫師會進一步依據患者年紀、體能、是否有共病，腫瘤所在位置以及腫瘤基因型態等多重因素，決定治療方式。至於民眾擔心手術無法保留肛門，以中國附醫患者為例，約95％大腸癌患者術後可以保留肛門。二期以前的五年存活率逾九成、三期有八成，呼籲癌友對自己跟醫師要有信心。





在會中，現年50歲洪姓女子現身說法。她說，5年前因採激烈減重方式，多次出現右下腹局部痛，她以為是急性胃炎掛急診，打了止痛藥後回家。拖了一年，直到4年前因惡心、嘔吐 、暴瘦就醫檢查，確診是大腸癌第三期。





洪女士說，當下她很震驚，後來選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，一年多前經歷淋巴癌轉移復發，她持續抗癌，如今身上沒有發現癌細胞，病況獲控制。





洪女士認為，她是因為長期吃太多減肥藥才罹癌，大病之後對健康有所體認。她說，以前很在意體重，現在決定讓體重超標一些，「要讓自己有抗癌本錢」。



