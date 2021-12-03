新北歡樂耶誕城今晚點燈開城 「追星篇」光雕秀超吸睛
2021新北歡樂耶誕城今（3）日開城，新北市長侯友宜與現場民眾一同欣賞3D雷射光雕投影秀「追星篇」首映；今年耶誕城與樂高公司合作，至明年1月2日期間週週都有精彩活動，侯友宜感謝各界防疫英雄的付出，守住疫情讓大家能夠齊聚新北，感受濃濃的耶誕氣氛。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-03 21:26:13
侯友宜指出，今年因為疫情嚴峻，一度擔心耶誕城無法順利舉行，感謝市民朋友、醫護、警消及民政單位的防疫人員共同努力守住疫情，讓全世界看見歡樂耶誕城；邀請大家來欣賞全台最大的「樂高耶誕老人」外，市府大廳也展出全台唯一樂高認證大師－黃彥智親手製作的樂高作品，樂高迷絕對不能錯過。
侯友宜說，今年光雕秀是史上投影面積最大，現場則設有「樂高耶誕城」、「樂高歡樂薑餅村」及「樂高耶誕奇幻小鎮」三大展區；另外，市府週邊也有7座光廊呈現不同氛圍，每一座光廊及地標都是對未來平安幸福的期盼，其中特別打造一座橘色光廊，寓意性別平等、反暴力。
新北市觀光旅遊局長蔣志薇表示，今年光雕投影方式突破物理限制，首創的貼膜投影技術，擴大樂高主燈秀投影範圍；首支光雕秀「追星篇」，描述小精靈為啟動遊樂園，偷偷拿取星星，而與耶誕老人發生一場刺激的冒險追逐戰，第二支光雕秀「重啟篇」於12月11日的「巨星耶誕演唱會」當天首映。
此外，開城後週週有精彩活動，首場節目「耶誕歡樂派對」在12月4日、5日舉行，以耶誕巧思結合文創與美食，藉著現場濃郁的節慶氛圍，營造文青風格舞台；更多訊息可上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢，也呼籲民眾在享受節慶氣氛的同時，務必遵守防疫相關規定。