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巷仔內／台企西進踢鐵板　金融業也非一帆風順

▲遠東集團在中國大陸當地投資事業遭重罰，也讓大家了解台灣企業西進的風險。撇開政治因素不談，台企西進淘金並如想像容易，過去在對岸投資失利事件時有所聞，就連金融業赴中國大陸發展也有踢鐵板。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）
▲遠東集團在中國大陸當地投資事業遭重罰，也讓大家了解台灣企業西進的風險。撇開政治因素不談，台企西進淘金並如想像容易，過去在對岸投資失利事件時有所聞，就連金融業赴中國大陸發展也有踢鐵板。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）

記者顏真真／特稿

2021-12-04 10:30:00

遠東集團在中國大陸當地投資事業，遭對岸執法單位檢查違法違規，並重罰約新台幣20億元，讓大家再度了解台灣企業西進的風險。其實撇開政治因素不談，台企西進淘金並非如想像容易，過去在對岸投資失利事件時有所聞，就連金融業赴西進發展也有踢鐵板，尤其保險業西進更是嘗盡苦頭，不僅燒錢，最後甚至「裸退」。同樣，台灣銀行業赴中國大陸設點擴展業務，在美中貿易戰，新冠肺炎疫情延燒，加上政府動輒擴大企業監管力道及中國大陸房地產市場風暴之下，本國銀行對中國大陸投資也跟著縮手，曝險占淨值比重也降至35.7%，創歷史新低。

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從2004年起，包括國泰人壽、台灣人壽、國泰產險、新光人壽、富邦產險就陸續西進成立壽險或產險子公司，企圖搶得中國大陸廣大的保險市場先機，只是大陸市場經營不如想像容易，就連外資保險公司搶不易打進市場，台資保險公司亦是吃盡苦頭。以最早西進的國壽來說，2004年與東方航空合資成立「上海國泰人壽」，卻也因此陷入泥淖，在長期面臨虧損之下，國壽想增資，東方航空無此意願，最後分道揚鑣。

後來合資對象換手，2014年由上海陸家嘴金融發展有限公司接手，並更名陸家嘴國泰人壽。只是經歷股東更迭，這一耽擱就是10年，可說是「十年磨一劍」，並熬出獲利，今年上半年總保費17.2億人民幣，年成長19%。

同樣，新壽在2009年中國大陸的海航集團合資成立新光海航人壽，各自持股50%，但因經營理念分歧，加上海航集團遲遲不願意增資，大陸當時也尚未開放外資可持股中國大陸壽險公司超過50%，新壽在2018年賣出25%股權給2家大陸的民營企業，並改名鼎誠人壽。今年6月底新光金日公告子公司新壽董事會通過再出清持有的25%鼎誠人壽股權，也創下台資壽險業「西進裸退」首例。

另外，富邦金旗下富邦人壽在2010年擬與富邦產險及南京紫金投資集團，簽訂合資協議成立富邦紫金人壽後，在2011年1日獲金管會許可下，同年3月向中國大陸保監會申請籌建富邦紫金人壽，但一直未獲得許可，因此，在2016年1月底富邦金代富邦人壽發布重訊公告，董事會同意終止此合資協議。

三商美邦人壽今年1月中也公告，因應中國法令修改以及短期無意再西進設點，因此董事會決議裁撤2015年所成立的北京辦事處，事業重心將全力擺回台灣。根據三商人壽的說法，中國大陸過去對外資保險業有所謂的「532條款」，主要是要求外資保險公司必須總資產達到50億美元、公司成立滿30年、要在中國大陸設辦事處滿2年，才能進一步在中國大陸申設分支機構，而三商人壽至今年也才成立28年，當時先前進北京設辦事處是先卡位的概念，只是未料中國大陸2019年10月就取消532條款，如今再考量到短期內無意去中國大陸設點，因此沒有必要繼續維持在北京的辦事處。

相較台灣保險業西進吃盡苦頭，有些撐了好久才苦盡甘來，台灣銀行業西進設點擴展業務看似發展不錯，但在美中貿易戰，新冠肺炎疫情延燒，加上政府動輒擴大企業監管力道及中國大陸房地產市場風暴，更不時傳出「踩雷」，金管會也緊盯嚴控銀行曝險，也讓本國銀行對中國大陸投資跟著縮手，曝險占淨值比重已降至35.7%創新低。

本國銀行對中國大陸曝險為授信、投資、同業拆借的總額，而且除中國大陸分行據點之外，也納入國際金融業務分行（OBU）及海外分行，銀行對中國大陸曝險總額度占上年度決算後淨值百分比，不得超過上限100%，單一銀行對陸曝險占淨值比若逾80%，就會被列入「警示」，金管會也會高度關切。

而本國銀行對中國大陸曝險占淨值比最高時期出現在2014年第4季，當時曝險金額高達1兆7766億元，占比68%，2018年第三季從54%開始逐季下滑，在中美貿易戰、新冠肺炎疫情爆發後，本國銀行西進更為謹慎，更一路降至至2020年第4季的39%，亦連續10季下滑，2021年第一季維持在39%，2021年第2季又開始下滑至37%，金管會最新統計，到第3季底，本國銀行對中國大陸曝險總額1兆4208億元，曝險總額度占淨值比率再下滑至35.7%，亦再創歷史新低。

其實，在中美貿易及疫情爆發後，永豐金去年就表示在成都分行設置後，和重慶租賃形成銀行、租賃兩隻腳，也讓永豐在中國的布局從沿海擴展到中西部皆已完整，因此將暫停中國大陸擴點，轉向加速新南向布局，主要是疫情爆發發後發現，過去企業把工廠過度集中導致供應鏈斷鏈，因此預期產業的全供應鏈將更為分散，這也更讓永豐堅定往東南亞布局決心。

也不只永豐銀行，很多本國銀行也積極赴新南向設點，甚至重新布局美國市場，因為國銀海外設點都是追隨客戶腳步，在中國大陸經營環境不佳，勞動成本攀升，產業結構質變，加上美中貿易戰，去中國化，加上疫情爆發，全球供應鏈面臨重組之下，台商勢必也會重新思考如何分散風險，將生產基地轉移至中國以外國家，再加上蔡英文政府積極推動新南向政策，還有台積電、鴻海相繼赴美設廠，其供應鏈中下游廠商也跟進設廠，這些都會帶動本國銀行赴東南亞國家設點及重新布局美國市場。

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