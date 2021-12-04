斯洛伐克國會友台小組主席：訪台有助雙邊關係

（中央社記者林育立柏林3日專電）斯洛伐克經濟部次長佳雷克即將率團訪台，國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）表示，台灣在斯洛伐克的形象相對正面，政府與台灣交往的意願明顯提升，預期此行將對雙邊關係大有助益。
歐舒斯基接受中央社記者訪問時表示，斯洛伐克30年前由獨裁轉型為民主，與台灣的發展經驗類似，雖然彼此距離遙遠，同為民主國家有必要互相幫忙。去年斯洛伐克疫情最嚴重的時候，台灣曾捐贈大批口罩，他因此努力促成斯洛伐克政府今年9月贈送疫苗給台灣。
斯洛伐克國會友台小組目前有15到20位成員，歐舒斯基從2015年起擔任主席。他在國會也是外交委員會的副主席，力挺白俄羅斯的民主運動，批評西藏和新疆的人權問題，支持受到不公平待遇的國家和人民。
歐舒斯基表示，近年台灣在斯洛伐克的形象相當正面，普遍被視為是友善的國家，媒體關於台灣的報導愈來愈多，尤其台灣的抗疫經驗被當成成功的典範。
歐舒斯基強調，斯洛伐克政府與台灣交往的意願近來顯著提升，他對經濟部次長佳雷克（Karol Galek）即將率團訪台樂觀其成，認為將對雙邊關係大有助益。
外交部表示，佳雷克率斯洛伐克各部會官員、學界和產業界代表共43人，預計5日搭專機抵台。這是斯洛伐克2003年在台設處以來，第一次派遣規模及層級均具代表性的官員訪台。（編輯：高照芬）1101203