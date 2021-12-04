台北人無法否認！特有「講話特徵」藏不住 眾熱議3件事
台北市做為台灣的首都，其經濟、文化、科技等不同面都有驚人的發展，是一個充滿現代感的都市，也因此許多人看中台北的商機及工作環境紛紛遷入。不過日前就有網友提問，表示想知道身為台北人，講話有什麼樣的特徵能又讓人一眼分辨出來呢？對此，就引來許多網友曝光解答。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 08:00:00
日前有一名網友發文，表示想知道台北的人講話到底有什麼特徵呢？他坦言只知道台中人講話有腔調，但卻沒聽過台北有什麼討論，因此就讓原 PO 好奇發問「其他地方的沒怎麼聽說，但突然很好奇，那台北人講話有什麼特徵嗎？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人認為台北人講話常常會將台北以外的都市稱做「南部」，直言「有些會用南部代稱除了台北以外的城市（真實經驗」、「捷運不到的地方都是南部」、「台北人跟我說明天要回南部鄉下，他說是桃園龜山，我發誓這是我和我同學的對話」、「台北人沒有捷運的地方都覺得遠」。
除此之外，也有網友指出台北人在指稱北市地標時，都會以「簡稱」來說，表示「我們台北人都講北車」、「館麥 = 館前路麥當勞，知道的一定是台北人」、「聽朋友說過：台北人都會把台北火車站和國父紀念館簡稱北車和國館」。
另外，許多鄉民也透露台北人在講台語時都有特別的腔調，直言「台北人的台語很怪」、「台語音調怪！這個最好認」、「不講閩南話」、「爺奶的台北腔台語真的聽不太習慣」。（編輯：陳雅雲）