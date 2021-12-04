國中生撞到機車！留紙條負責 車主喊開心：免賠，該表揚
社會需要多一些正能量！新竹一位陳姓國中生，昨（3）日騎自行車上學途中不慎撞到路旁機車，他立即下車留下一張寫滿滿的紙條，誠懇道歉表示願意負責，還留下個人姓名、就讀學校、家長電話等資料，十分有心，讓車主看了非常欣慰，直呼雖然「擋泥板被撞裂了，但還是很開心！」不僅不要求賠償，還認為應該表揚。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 08:30:40
有網友在臉書「爆料公社」分享了這則故事，陳姓學生騎自行車上學時，因為靠得很內側，不慎與停在路旁的機車擦撞到，將機車擋泥板撞裂。陳姓學生並未裝沒事離去，反而立即下車查看，並留下紙條表達歉意以及願意負責的誠意。
陳姓學生在紙條上穿插注音和英文寫下，「非常抱歉，因為早上的車有點多，所以我騎腳踏車時騎的比較內（靠左），所以不小心撞到了你的車，造成您屁股後的擋泥板以下的左側裂開。真的很抱歉，由於我還要去學校（不能等，真的很抱歉），我會負責全額賠償。真的很SORRY」，最後更附上自己的資料以及媽媽的電話，讓車主打給媽媽處理後續。
而中午時陳姓學生的爸媽就到車主家表示願意賠償，但車主看到學生的態度覺得很欣慰，不僅不要賠償，直呼很開心，還要陳姓學生的爸媽「好好稱讚自己的小孩」。
據《三立新聞網》報導，陳姓學生從小在國外長大，因此中文還不是很熟悉，才會在留紙條時穿插了許多注音符號。
這則貼文在爆料公社發布不到一天，便獲得超過7萬位網友按讚，網友紛紛留言說「很棒的孩子很棒的孩子很棒的孩子要說三次」、「優秀！能教出這麼有責任心的小孩真的很棒」、「實屬難得，大人都不見得會這樣做」、「這樣負責任的孩子很少了，真的值得嘉獎」、「在這屁孩充斥的社會，令人感到這國家又有希望了」。（編輯：倪浩軒）