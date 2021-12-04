今年最亮彗星即將來臨！肉眼或可見 7萬年才繞太陽一圈
南瀛天文館表示，號稱今年最亮的彗星即將來臨，名為C/2021 A1(Leonard)的這顆彗星，預估在12月中旬達到最大亮度，可達4～5等，有機會用肉眼或小型雙筒望遠鏡即可看到，全台天文迷不要錯過了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 08:54:19
南瀛天文館昨（3）日在臉書發文，預報「彗星C/2021 A1」即將到來！南瀛天文館說明，C/2021 A1是今年第一顆發現的彗星，彗星名字中的「C」表示它是一顆非週期彗星（或是週期超過200年以上），依照軌道參數估計他繞行太陽一圈需要7萬年；「2021 A1」表示發現它的時間，2021是發現的年份、A代表1月份的上半個月（A、B、C、D...依序每半個月為單位排下去），數字1則是該時間段內發現的第一顆彗星。
南瀛天文館指出，雖然年初早早發現這顆彗星，不過直到現在他才逐漸接近太陽，目前彗星的亮度大約在7～8等，位在獵犬座往牧夫座移動，可在清晨日出前用大型望遠鏡拍攝。
南瀛天文館提醒，等到12月13日左右，彗星的亮度迅速增加至肉眼可見的4等（預估），屆時彗星將距離地球最近，位在蛇夫座位置，見於黃昏日落後的西南方低空，仰角較低需要找地平線附近無遮擋的地點才適合觀看。
不過南瀛天文館也強調，彗星的亮度與彗星噴發的物質多寡密切相關，預測彗星的精彩程度較為不易。究竟C/2021 A1能不能如預期般的璀璨呢？就請所有天文迷一起拭目以待。（編輯：倪浩軒）