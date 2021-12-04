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林青霞、張艾嘉睽違9年同框　泯換角恩怨懷念故友

▲林青霞（前排左）、張艾嘉（前排右）沒有因換角有心結，一起出席好友聚會。（圖／翻攝《傳媒櫻桃派》微博）
▲林青霞（前排左）、張艾嘉（前排右）沒有因換角有心結，一起出席好友聚會。（圖／翻攝《傳媒櫻桃派》微博）

記者江芷稜/綜合報導

2021-12-04 09:25:31｜2021-12-04 09:28:37

67歲資深女星林青霞，近日在個人專欄貼出好友聚會照，包括施南生、張艾嘉、麥嘉、泰迪羅賓、黃百鳴、曾志偉等巨星入席，一起紀念因肺癌離世的友人石天，她與好友張艾嘉氣色紅潤、神采依舊，難得同框讓網友相當驚豔。林青霞笑說本來出席前擔心氣氛哀傷，沒想到大家聊起演藝圈趣事，反倒開心不已，一掃陰霾氣氛。

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▲林青霞（左）、張艾嘉（右）合演《金玉良緣紅樓夢》，被蔚為經典電影。（圖／翻攝微博）
▲林青霞（左）、張艾嘉（右）合演《金玉良緣紅樓夢》，被蔚為經典電影。（圖／翻攝星聞快遞微博）

林青霞與張艾嘉年齡相近，又是同時期當紅演員，是名導演口袋人選的兩大名角，香港名導陳勳奇曾爆料，李翰祥拍攝電影《金玉良緣紅樓夢》時，相中張艾嘉反串演賈寶玉，林青霞演林黛玉，沒想到試裝拍照後，發現林青霞竟然比張艾嘉高了半顆頭，反覆斟酌後決定角色互換，張艾嘉演不成瀟灑的賈寶玉，一度想辭演，但能跟名導、林青霞合作機會難得，遂應允了這項安排，成就了一部經典電影。

張艾嘉更自曝，《八百壯士》原定她飾演女主角楊惠敏，導演要她練習游泳，沒想到副導演和林青霞關係好，拚命推薦給導演丁善璽，在電影公司考量後，選擇改由林青霞主演，張艾嘉成了客串的女童軍，僅剩兩場戲，但慷慨激昂的表現依舊亮眼。張艾嘉說，這一生不爭搶角色，雖然有點傷心但還是接演了。1975年林青霞以《八百》獲得亞太影展女主角，張艾嘉隔年仍以《碧雲天》如願抱回金馬最佳女配角，她深信，「該是你的就是你的，這輩子沒有爭過任何事情」。

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▲張艾嘉認為這一生從不爭搶任何角色，會是你的就是你的。（圖／NOWnews資料照）

兩次換角風波，沒有製造林青霞、張艾嘉心結，反而拓寬不同人生路線，外界發現瓊瑤女主角林青霞，原來扮男裝英氣逼人，意外打開反串戲路，創造出東方不敗等經典角色。張艾嘉走向幕後，挖掘出編劇、導演、演員等多元才華，成為金馬不可或缺的力量。雙姝交情依舊，2012年還一起去看紅樓夢改編的舞台劇。

這場大咖雲集的飯局由施南生主導，讓好友齊聚一堂，林青霞擔心大家聊起石天會落淚，提議大家吃飯前先拍照，更特別留給故友石天一個位置，為他斟酒夾菜，談起過往演藝圈趣事，漸漸掃掉陰鬱氣氛。最後她跟石天道別：「別了，石天，祝願你的魂魄能夠找到一個適當的住所，再一次重生，再一次復活。」

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