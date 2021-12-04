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土耳其貨幣危機！買件外套1週沒飯吃、民眾放棄買肉

▲土耳其陷入貨幣貶值危機，國民都急著將儲蓄換成外幣或黃金，圖為土國民眾將里拉兌換成美元和歐元。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其陷入貨幣貶值危機，國民都急著將儲蓄換成外幣或黃金，圖為土國民眾將里拉兌換成美元和歐元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-04 09:45:22

近幾個月來，土耳其陷入貨幣貶值危機，兌換美元和歐元的匯率一直跌至歷史低點，總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan) 降低利率促進生產的政策非但沒有見效，反而造成外匯失血，並帶動國內通貨膨脹。有民眾抱怨，有時連件外套或是肉都不敢買，怕會因此影響接下來好幾天的生活。

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綜合《美聯社》等外媒報導，全球都受到通貨膨脹衝擊，但土耳其的狀況更加嚴重，儘管艾爾段政府將里拉的崩跌歸咎於外國操弄，但其反常的財政政策，認為降息和提高市場供給就能抑制物價，結果促進生產的目標還沒有達成，進口物價就先帶動國內的通貨膨脹，里拉(Lira)自年初以來已貶值約40%，成為世界上表現最差的貨幣之一，通膨加速至20%左右。

土耳其央行於9月、10月、11月，分別降息100、200、100個基點，反常舉動引發外界對其銀行獨立性的擔憂，也嚇壞了外國投資者，連土耳其自己的國民都急著將儲蓄換成外幣和黃金，希望能免於通貨膨脹的影響。

▲土耳其物價全面上升。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其物價全面上升。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
進口貨品、燃料、日常用品、糧食都變貴，與美元掛鉤的房屋價格、房租也在上漲。每一天，土耳其公家麵包亭外都會排起長長的隊伍，因為這裡賣的比麵包店和商店便宜。

土耳其民眾尤賽藍(Sinasi Yukselen)無奈的向《美聯社》表示，以前她一次都會買10個麵包，現在只敢買5個，而且也放棄嘗試買肉。首都安卡拉1家正在促銷的購物中心，森吉瑟(Emine Cengizer)試圖為10多歲的女兒物色冬衣，但最後還是空手而歸：「如果我買了這件外套，接下來1週我們會沒有任何東西可吃。」

▲土耳其民眾採購日常用品、糧食必須精打細算，常常捉襟見肘。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其民眾採購日常用品、糧食必須精打細算，常常捉襟見肘。（圖／美聯社／達志影像）
物價持續飆升，艾爾段仍拒絕改變其經濟政策，加上政治越來越獨裁，有學者擔心，土耳其將出現大量的出走潮，科克大學的經濟學教授德米拉爾普(Selva Demiralp) 認為，當在土耳其能賺到的工資，與在國外能賺到的錢差距過大時，土耳其將很難留住受過高等教育的白領菁英，對國家的未來構成了重大威脅。

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