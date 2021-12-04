比特犬咬死3歲童　動保人士：雙方家長都該負責

屏東縣春日鄉，一位3歲男童於2日晚間，遭鄰居家飼養的比特犬緊咬腹部，送醫急救後仍重傷不治。比特犬傷人案引發外界高度關注，對此，新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎表示，「重點就是雙方家長都該負責」，更認為過世幼童的家長，放任小孩跑去別人家兇猛犬鏈養區域玩耍，「要負最大的責任」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 09:54:13
據了解，男童在母親短暫外出購物時，一人跑去熟識鄰居家，結果遭到綁在一旁的比特犬緊咬。咬傷男童致死的比特犬有繫上狗鍊，但沒有戴嘴套，也沒有置放於籠子內。警方將進一步調查事發經過，昨（3）日已通知江姓飼主及幼童母親製作筆錄。警方目前朝飼主過失致死的方向偵辦，但仍待相關檢驗報告的結果出爐。
對此，新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎在臉書發文表示，「重點就是雙方家長都該負責！狗哪會懂那些！鐵鍊都繫上了，但兇猛犬隻戶外沒按照法規戴上嘴套，開放空間誰都有可能經過，更何況鄰居有小朋友，台灣很多飼主的飼養觀念很糟，把狗當看門的方式飼養，且狗都有地域性，何況具攻擊型品種。再來過世幼童的家長，為何沒妥善照顧？讓小孩跑去別人家兇猛犬鏈養區域玩耍？要負最大的責任。」
據悉，目前該比特犬已被農業處帶回收容所，後續將人道評估，看檢方有無指示。該犬隻沒有寵物登記也沒有植入晶片，已對飼主違反動保法開罰。
農委會之前公告，自明年3月起，比特犬將列為「指定禁止飼養或輸入動物」；目前有飼養比特犬的飼主，只要於112年2月28日前辦理申報備查，並遵守配套管理規定就可以繼續飼養，違者將可開罰5萬至25萬元，還可能被沒入犬隻。（編輯：倪浩軒）