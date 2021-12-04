生物材料突破！榮陽交團隊用蠶絲蛋白使心臟恢復跳動

台灣約有超過四萬人裝有心律調節器，現在榮總與陽明交大合作團隊在今（4）日發表研究結果，發現一種以蠶絲做成的生物材料，能將原本不會放電的心肌細胞，轉換為可以自我跳動的心臟節律細胞，讓心臟恢復跳動，這項重大發現將改變心律不整的相關治療，同時研究也登上《Nature》旗下的《Nature Biomedical Engineering》期刊。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-04 09:53:52
陽明交大生物醫學工程學系教授鍾次文，以及台北榮總心臟內科主治醫師胡瑜峰所組成的研究團隊，成功利用來自農委會苗栗改良場所培養的蠶絲，經純化製成蠶絲蛋白凝膠，注射到小鼠心臟後，讓原本不會跳動的心肌細胞，轉換為可以放電跳動的起搏器節律細胞。蠶絲蛋白過去就曾用來作為手術縫線、人工敷料等，這是首次發現蠶絲蛋白除了力學與生化特性外，還有細胞轉化及製造生物電能的性質。
心臟每分鐘能跳動60到100下，來自於心臟起搏器節律細胞 (sinoatrial node)的放電，自發的電流讓心臟的肌肉能夠收縮把血液打到全身。不過隨著年齡增長，起搏器節律細胞老化故障，會進而產生過慢的心跳，例如病竇症候群、房室傳導阻滯等，病人就會出現虛弱無力、呼吸困難、暈倒、甚至猝死等症狀，盛行率約1%到2%，65歲以上長者機率更高。
目前的治療方法，就是花兩小時的手術裝設心律調節器，不過心律調節器大約6到8年需要換電池，侵入性手術也有手術感染的風險，甚至在手機盛行的年代，這類安裝電子調節器的患者也必須盡可能讓手機遠離心臟。
研究團隊在動物實驗中發現，蠶絲蛋白做成的生物材料，能促成鈣黏蛋白在心肌細胞的異位表達啟動了一連串下游的機轉，才讓心臟重新放電並恢復心跳。換句話說，研究團隊等讓心臟重新生成了放電的細胞。如此一來一旦竇房結老化或病變，新生成的細胞可接續承擔放電讓心臟跳動的重要作用。
胡瑜峰表示，自己過去曾發表將特定基因注射到心肌細胞的基因療法，但這個方法必須用腺病毒做載體，就像現在新冠肺炎疫苗一樣，用病毒做載體的副作用大，所以才考慮用生物材料的方法。