鄧佳華「換新工具跑外送」有原因 獲利、接單細節全說了
鄧佳華先前於連千毅的直播中爆紅，前陣子無預警提出離職，先稱要去電子大廠工作，後來又跑去當外送員，坦言想脫離舒適圈，找一份「正常」的工作。原本使用YouBike跑外送的鄧佳華，近來換了新的交通工具，網友看到後，都擔心他載送的餐點遲早會倒翻，而他本人也提出反駁，並向《NOWnews今日新聞》透露會改以新工具代步的背後原因。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-04 10:30:34
由於鄧佳華沒有機車駕照，所以只能騎YouBike工作，加上外送帳號還在開通中，所以目前仍以實習生身分上班。鄧佳華昨（3）日曬出自己騎著電動單輪車，努力認真工作的影片，表示自己天氣寒冷，仍照樣送餐點給客人。不過網友們看完後卻覺得傻眼：「看這傾斜角度，如果裡面有湯汁，食物會有危險」、「不要演了啦！這樣餐點早就翻了」、「感覺接到你的食物，會灑的到處都是」。
面對網友們的質疑，鄧佳華澄清自己都有把外送箱裡的餐點固定好，而選擇電動單輪車的原因，他直呼「帥氣啊」，但目前只有成功過一次，也透露與朋友一天可以至少接到90筆訂單，共同賺取金額大約是3600元左右，不過都是朋友騎機車載他居多，單就個人而言，他希望未來每日至少要進帳1500元。