砸酒瓶擊退奧客！張蘭狠度遠超大S　弟為她擋16刀慘死

曾自封是一匹狼的大S，做事快狠準，連離婚態度都很堅決，不過論起直率個性，婆婆張蘭一點都不輸她，當年刻苦賺錢，不靠男人供養，出國當洗碗工、住地下室，積累了2萬元美金，返國開起川菜館，之後白手起家打造飲食帝國「俏江南」，這一路走來她披荊斬棘毫不畏懼，唯獨當年弟弟為她掌管財務，被強盜集團盯上，深夜身中16刀慘死，是張蘭心中唯一的遺憾。





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▲張蘭開設餐館的資本，是她在加拿大辛苦洗碗、住地下室賺來的錢。（圖／翻攝張蘭微博）

即使兒子離婚，張蘭直播從不間斷，抱病也要剪綵、帶貨，拚命三郎態度被粉絲形容是「完全掌握流量密碼」的商業女強人。她前年出版自傳《我的九條命》，大S為她寫序，直言張蘭最讓她佩服的地方就是那份韌性，即使遇到重大打擊仍非常冷靜，且注重儀態、愛漂亮，沒有一天放鬆，沒有一天准許自己萎靡不振，「她是位能屈能伸的女人」，完全命中婆婆在她離婚後的表現。





張蘭沒有雄厚財力背景，崛起確實是一個傳奇，汪小菲曾在自傳《生於1981》中透露，母親外向，熱情，喜愛和各類人打交道，做事甚至比男人還大膽。有一次店裡來了個不付錢、想吃霸王餐的流氓，母親為了要回飯錢，狠狠砸碎一個啤酒瓶，氣勢洶洶抵在那人脖子上，竟把對方嚇退了，這股狠勁連兒子都佩服。





▲張蘭（左）和兒子汪小菲失去俏江南主導權後，改開新店「麻六記」。（圖／翻攝張蘭微博）

也正因為如此，犯罪集團想要搶錢，不敢直接拿張蘭開工，趁著她去法國探望汪小菲，盯上了掌管財務的張蘭弟弟，1999年某個深夜，餐廳打烊之際，兇殘地在她弟弟身上捅了16刀，奪走餐廳賺來的辛苦錢，她深夜急奔醫院，只見到弟弟的遺體。這件慘案讓張蘭一度沉浸在悲傷情緒中，無法自拔，把苦心經營的餐廳讓出變賣，全力追查幕後真兇。





直到半年後壞人落網，張蘭才重新站起來，開設第一家「俏江南」，有別於給一般大眾捧場的川菜館，改以菁英客群為主的料理，果然大受好評。現在開設《麻六記》，同樣以豪華裝潢，夢幻燈光取勝，讓消費者不只吃美食，也要吃氣氛，汪小菲雖掛名董事長，但多數網友認為，張蘭才是幕後操盤手，為兒子賣命鋪路。但也由於張蘭和大S都是強勢的女人，汪小菲在離婚後處境更加兩難。



