官網買新iPad！她開機見「陌生照片」 真相曝光全場毛炸
蘋果公司出產的3C產品一直都相當受歡迎，也累積大票忠實果粉，不過，近日就有一名網友指出，她在官網下訂一台新iPad，開機之後卻發現相簿裡都是陌生外國人的照片，對此感到相當毛骨悚然，致電給蘋果公司回報後，客服指出是iCloud遭人共用，讓不少網友直言：「被共用也太扯了吧」、「有點恐怖」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 11:42:09
該名網友1日在PTT發文，她以「iPad mini 6有別人的照片」為題，表示在官網買了iPad mini 6，等了將近一個月的時間終於收到，沒想到在摸索功能時發現，相簿裡的照片全都是不認識的外國人，讓她嚇壞趕緊全數刪除，也對此感到毛毛的，求助網友：「仔細想想很怪啊，我並沒有開啟iCloud（含手機），手機也未曾遺失過，那這些照片是怎麼回事⋯」
事後，原PO也在留言處更新，透露她已致電蘋果公司處理，官方一開始回應是「新品壓力測試沒做好」，之後原PO再重新開機還是有這些照片，再打給客服，才得知是iCloud莫名被人共用了，「導致開機跟著步驟走，這些人又出現…害我毛毛的…」。
貼文曝光後，網友也紛紛留言，「之前網路上好像也有這樣的狀況發生，說自己新的裝置有別人的照片」、「為何會被共用啊」、「被共用也太扯了吧」、「我填資料的時候自動填寫也曾跳出陌生人的電話」、「這真的扯」、「有點恐怖」、「我之前iPhone5也遇過相簿打開是別人幾張的全家福照片」。（編輯：賴禹妡）