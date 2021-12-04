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中國自稱「當之無愧的民主國家」　被王丹一句話嗆爆

▲中國外交部副部長樂玉成2日公開宣稱「中國是當之無愧的民主國家」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部副部長樂玉成2日公開宣稱「中國是當之無愧的民主國家」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-04 11:04:10｜2021-12-04 11:12:22

美國總統拜登(Joe Biden)召開的首屆線上領袖民主峰會，中國與俄羅斯未獲邀請出席，中國外交部副部長樂玉成2日公開宣稱「中國是當之無愧的民主國家」，並批評美國等個別國家，歪曲民主要義；對此中國民運人士王丹則嗆道：「真沒見過這麼不要臉的」。

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根據中國外交部官網，樂玉成2日在「中外學者談民主」座談會上致詞，痛批有個別國家，打著民主旗號，歪曲民主要義，亂設民主標準，甚至把民主當成服務一己之私的政治工具，在世界上搞各種小圈子，製造分裂和對抗，顯然同民主背道而馳；即使中國創造了長期穩定、快速發展、脫貧攻堅等一系列人間奇蹟，得到了絕大多數中國民眾的支持擁護，仍然被視為不講民主、沒有人權的國家，這暴露了某些人陰暗的心理和不可告人的圖謀，那就是把民主當作打壓異己的工具、遏制別國發展的幌子。

樂玉成並說，中國的全過程人民民主，不是搞「花架子」、形式上的民主，而是真正讓老百姓得幸福、惠民生的民主。過去數十年，中國讓8億多人徹底擺脫絕對貧困，創造了世界前所未有的減貧奇蹟，並建起世界規模最大的社會保障體系和全民醫療保障網，覆蓋13億多人口。

樂玉成強調，當前中國所有重大立法決策都經民主醞釀產生，歷史和現實充分證明，中國的民主模式符合自身國情，受到人民擁護，是真正的民主、管用的民主、成功的民主，因此，中國是「當之無愧」的民主國家，當年那條泥濘的小路，如今已建成14億中國人民不斷邁向民主、自由、繁榮、富強的康莊大道。

樂玉成的言論，再度引起中國民運人士王丹批評，在臉書上開嗆：「我只能說，見過不要臉的，還真沒見過這麼不要臉的」。網友紛紛在下方留言回應，有人說：「知恥近乎勇，不知恥近乎神勇」，還有人調侃：「人『民』的『主』人，沒說錯啊！」另有人表示又不是第一天認識中國共產黨，王丹則回覆：「當然不是第一天，但他們的不要臉程度也是與日俱增。」

另一方面，中國國務院新聞辦公室今(4)日還發布了《中國的民主》白皮書，長約2.4萬字，內容提到「中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心」，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利，強調一個國家是否民主，應由該國人民評判，而不應該由外部少數人指手畫腳；同理，國際社會中哪個國家民主與否，也應由國際社會共同評判，而不應由自以為是的少數國家來評判。

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