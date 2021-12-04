獨／違約連千毅！鄧佳華不滿意業者價碼 直播開口要10萬
鄧佳華被直播天王連千毅捧紅，在網路上具極高討論度，不過經過深思熟慮後，決定提出離職，找一份「正常人」的工作，而目前也兼差當外送員，時常曬出工作日常與粉絲們互動。鄧佳華今（4）日向《NOWnews今日新聞》透露找工作進度，表示目前已有許多「舒適圈」的業者找上門，不過自己還在考慮中，因為希望自己能獲得「10萬元價碼」。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-04 11:12:43｜2021-12-04 11:41:18
鄧佳華先前稱接到桃園電子廠的工作，後來卻無預警喊卡也沒有後續，只好改投靠朋友當外送員實習生，對於違約連千毅一事，他表示目前沒有經紀人，所以一切都交由法院處理。至於是否有接到其他面試邀約，鄧佳華表示有很多業者想挖角他去直播和表演，開價大約是一場直播5、6萬元左右，而目前還在評估中，因為希望自己能有10萬元的價碼，更說有馬來西亞的業者找上門，但礙於在海外所以不會考慮。
事實上，從過去鄧佳華在連千毅的直播中可以看到，他時常依對方指示搞笑演出，如今他以「不喜歡公司阻止我交朋友」、「不喜歡公司把我設定為丑角」毅然決然離職，坦言若接到新的合作邀約，希望業者可以不要施加壓力，讓他能自在地表演，因為先前連千毅在直播中限制很多，讓他非常受不了，直呼：「不喜歡被使喚的感覺。」不過目前已經與對方違約，所以不會有抽成、被綁手綁腳等問題，喊話各大業者能給他工作機會，至於當時提離職時，連千毅是否有試圖挽留，他僅低調表示「不知道」。