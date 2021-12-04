莉婭大動作改名！甜曬2字意義　全與謝和弦有關

謝和弦與Keanna離婚後，娶回莉婭（陳莉涵），3人的感情糾紛隨著日前高等法院判決出爐，終於暫時告一段落。莉婭從出道以來就是以藝名闖蕩，近日在社群媒體上大方宣布改名，且新名字還與老公謝和弦有關連。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-04 11:42:44｜2021-12-04 13:17:47
莉婭將臉書名稱改成了「陳緗妮」，她也在臉書發文提到改名原因，原來是「莉婭」這個藝名被經紀人嫌棄很久，還常常因此被念，拖了許久終於乖乖改了名字，且名字還是謝和弦聽就很喜歡的名字，「『緗』是兔子注重的漂亮毛色（老公屬兔）；『妮』是老公心目中的小女孩。老公說我要閃閃發亮，所以大家以後也可以叫我Shiny。」
Keanna先前以侵害配偶權提告莉婭、謝和弦，日前官司二審定讞，判賠120萬元，Keanna得知後在IG對莉婭放話：「謝先生的幸福由妳買單，120萬的囂張懲罰，也要記得一起買單喔。」而在宣判前，莉婭就搶先向Keanna發文道歉，Keanna沒有正面回應，僅曬出新歡照，謝和弦也發文提到：「願所有仇恨、報復都告一段落，彼此都能幸福展開全新生活。」3人的恩怨似乎告一段落，再加上莉婭改名，看起來是想一掃先前陰霾，特別做的改變。