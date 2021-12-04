獨／黃子佼力挺舊愛復出　小S恭賀孟耿如當媽 

熟悉的配方、熟悉的味道！原汁原味的小S宣布月底新節目《熙娣想聊》，即將在CATCHPLAY平台播出，昨（3）日首支預告影片曝光，讓網友相當驚喜，笑說一聽到聲音就猜到嘉賓身分，完全不需馬賽克，包括哈林（庾澄慶）、賈靜雯、陳文茜、黃子佼都被認為是小S的座上賓，黃子佼曾在《康熙來了》收攤前接受小S訪問，同台世紀大和解讓人感動不已，這次睽違6年合體，粉絲非常期待。





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▲黃子佼（左二）和小S（右二）當年在《康熙來了》世紀大和解，惹哭很多觀眾。（圖／翻攝康熙來了YouTube）

▲黃子佼（中）亮相小S主持的《熙娣想聊》，觀眾光看預告就認出來。（圖／翻攝CATCHPLAY預告）

兩人當年在《康熙》破冰、握手大和解，小S當場感性落淚說，「其實分手很正常，但是我覺得年輕的時候，總是比較激烈，很重要的一件事是，因為年輕的時後對感情太重視，還有太衝動，然後講了那番話，我覺得對他造成傷害，覺得很抱歉」，黃子佼也忍不住紅了眼眶。《Nownews今日新聞》今詢問黃子佼，他表示確實是嘉賓之一，「她復出，我們該支持一下吧！」事前已經跟孟耿如報備過，老婆心中沒有芥蒂。





事隔6年之後，小S揮別舊日眼淚，這次笑梗不斷，《熙娣想聊》預告裡，她嚴厲拷問他「當時為何不向我求婚？」、「小S跟孟耿如誰的身材比較好」，黃子佼回答老婆「Perfect、零缺點」，展現滿滿求生欲。孟耿如懷孕時，小S也在黃子佼的IG祝賀「懷孕了，恭喜，要好好照顧老婆」，展現彼此的氣度。





▲小S曾在黃子佼臉書留言，恭賀孟耿如懷孕。（圖／翻攝黃子佼IG）

除了舊愛合體，小S在節目裡還狠虧哈林老花眼、結兩次婚，更直接探問金馬影后賈靜雯的性生活，預告笑料不斷，製作人B2也在微博喊話，盼大陸各方平台洽詢合作可能，但小S恢復昔日嗆辣尺度，節目裡大開黃腔，要在中國平台播出可能會全場「嗶嗶嗶」消音，困難度較大。



