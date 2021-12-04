打卡高雄漁港新景點！林園中芸鳳芸宮媽祖海上巡香彩繪牆

我是廣告 請繼續往下閱讀
張漢雄說，作為彩繪的中芸漁港觀景平台，其牆面融入在地四年一科，由漁船搭載神轎組成船隊的媽祖海上巡香遶境宗教文化為主軸，並將漁民對媽祖的虔誠信仰意象融入彩繪元素中，繪製獨特的媽祖海上巡香意象，完成後的作品栩栩如生，已吸引許多外地遊客前來拍照打卡。
張漢雄指出，彩繪壁畫創作藝術家楊惟竹在中芸漁港進行特色彩繪，以鳳芸宮媽祖海上巡香為主軸，結合寫實的畫風與非現實的想像，訴說林園海巡媽祖、海岸、海洋、漁業、海港所交織而成的獨特珍貴文化，並傳遞地方產業的重要傳承，讓中芸漁港蛻變成為高雄漁港新地景，歡迎遊客到漁港觀光、欣賞在地特色之風貌。
林園區中芸鳳芸宮主委伍木坤說，中芸鳳芸宮位於高雄市境南端，信眾因媽祖庇佑漁船海上作業安全之信念，每四年一科以漁船搭載神轎組成船隊的海上巡香繞境方式航行西南各區沿海，沿途眾多宮廟均在岸邊燃放煙火鞭炮迎接，以展現地方虔誠的信仰與凝聚力，此次完成繽紛的彩繪牆面，呈現媽祖海巡船隊的張燈結綵，讓這個富有歷史意義的慶典活動，留下美麗的足跡。
林園區漁會總幹事劉瑞卿也表示，地方居民十分喜歡彩繪，不僅能美化社區，也帶來活化地方的經濟能量，並彰顯地方居民與海洋的緊密牽絆，和媽祖長年保佑在地漁民的溫暖情感。