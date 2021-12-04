台北國際書展開放報名　文化部助攻：補助展位費最高7成

李永得表示，一年多的疫情讓出版產業遭受更為嚴峻的衝擊，文化部推動公共出借權、圖書免營業稅、藝FUN券等措施，持續以具體行動支持出版產業。而台北國際書展一直是出版產業年度最大的盛事，兩年的停辦對於出版產業的整體信心影響極大，但隨著疫苗施打逐漸普及，以及整體疫情趨勢，經評估將2022年書展改至6月舉行。
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台北書展基金會董事長林訓民表示，2022年台北國際書展主題為「一起閱讀趣」，主題國為「法國」。期盼歷經疫情洗禮，人與人之間因為口罩、面罩而感到疏離之時，能在書展30年重逢相聚，「一起」成為最溫暖的渴望，一起體驗閱讀樂趣。
考量國際疫情變化，2022年書展將移至6月份舉辦，讓參展業者、觀展民眾、來訪外賓在初夏時節能安心參與書展。同時，文化部於疫情期間先後推出台北國際書展取消的專案紓困、紓困4.0等政策，並串聯書店辦理合於防疫規定的閱讀活動，期待疫情緩和後，在書展現場將蓄積已久的能量展示於讀者面前。
另外，台北國際書展30年周年慶系列活動將從明年4月「城市在閱讀」起跑，並策劃「圖像30主題展」，以插畫名家作品展或邀請漫畫家現場進行主題創作，同時鼓勵各參展單位於各自展位內規劃陳列「書展30專區」，一起串聯成最盛大的閱讀派對，要請讀者一同從閱讀中體驗不同的樂趣。