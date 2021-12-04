江蘇男赴南非半年2次染疫　曝Omicron症狀：肺部特別乾

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郝姓男子聲稱，他6月時第1次感染新冠肺炎，隨即在家居隔離，在醫生的指導下服藥治療，身體逐漸好轉。11月底妻子與他視訊聊天時，發現他的身體情況似乎不太好，要求他前往當地醫院接受新冠病毒檢測，結果為陽性，而且還是近期傳播力頗強的Omicron。
他回憶道，曾在11月28日、29日外出買菜，以及在當地一間咖啡館與客人開會，但具體感染時間點他也不清楚。對於第2次感染新冠肺炎，郝男透露就是乾咳、低燒，肺像被火燒似的：「我感覺很渴，肺部感覺特別乾，2小時就能喝3升水，自己還覺得渴。我睡覺之前喝了很多水，第2天早上起來也沒有上廁所，水不知道去哪裡了。」
目前，郝姓男子仍在南非的住處隔離治療，希望等核酸檢測變回陰性後，早日回中國與家人團聚。
報導提到，從郝姓男子的事件可以看出，無論是否曾經得過新冠肺炎，隨著體內抗體和免疫力下降，仍有可能再次感染，特別還是傳染力更強的新變異株，呼籲民眾出門仍要戴好口罩，盡快接種完整劑量的疫苗，並在時間條件符合後接種加強劑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。