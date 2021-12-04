COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

江蘇男赴南非半年2次染疫　曝Omicron症狀：肺部特別乾

▲中國江蘇1名外派至南非工作的郝姓男子，接受中媒訪問時，透露感染Omicron的症狀。（圖／翻攝自網易）
▲中國江蘇1名外派至南非工作的郝姓男子，接受中媒訪問時，透露感染Omicron的症狀。（圖／翻攝自網易）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-04 14:30:18

新冠變種病毒Omicron肆虐全球，南非慘成重災區，短時間內病例數迅速攀升，1名來自中國江蘇、外派至南非工作的男子，接受中媒訪問時，透露自己半年內2度染疫的經歷，最新1次更是染上Omicron，聲稱「肺部感覺特別乾」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《極目新聞》等中媒報導，受訪的郝姓男子今年4月起外派至南非約翰尼斯堡，原定在當地工作半年，卻先後2次染上新冠肺炎，第2次更是涉及令各國聞之色變的Omicron變種。

郝姓男子聲稱，他6月時第1次感染新冠肺炎，隨即在家居隔離，在醫生的指導下服藥治療，身體逐漸好轉。11月底妻子與他視訊聊天時，發現他的身體情況似乎不太好，要求他前往當地醫院接受新冠病毒檢測，結果為陽性，而且還是近期傳播力頗強的Omicron。

他回憶道，曾在11月28日、29日外出買菜，以及在當地一間咖啡館與客人開會，但具體感染時間點他也不清楚。對於第2次感染新冠肺炎，郝男透露就是乾咳、低燒，肺像被火燒似的：「我感覺很渴，肺部感覺特別乾，2小時就能喝3升水，自己還覺得渴。我睡覺之前喝了很多水，第2天早上起來也沒有上廁所，水不知道去哪裡了。」

目前，郝姓男子仍在南非的住處隔離治療，希望等核酸檢測變回陰性後，早日回中國與家人團聚。

報導提到，從郝姓男子的事件可以看出，無論是否曾經得過新冠肺炎，隨著體內抗體和免疫力下降，仍有可能再次感染，特別還是傳染力更強的新變異株，呼籲民眾出門仍要戴好口罩，盡快接種完整劑量的疫苗，並在時間條件符合後接種加強劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
46.03%53.97%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀