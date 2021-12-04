彰化驚傳家暴案！母子慘遭施虐2年 6歲童被狠踹全身傷
近日，彰化鹿港傳出一起家暴案件，一名王姓婦人與6歲兒子，過去2年間長期遭粘姓丈夫施虐毆打，卻求助無門宛如待在煉獄，因此向網紅「正義哥」徐奕求援，王婦也提供遭虐的影片佐證，希望可以逃出這噩夢般的家，而其他網友看到粘姓丈夫施虐男童，都氣憤的表示「太可惡了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 14:51:05｜2021-12-04 14:59:00
「正義哥」徐奕表示，王婦的6歲兒子是跟前夫所生，但母子2人卻長期遭粘男軟禁家中、動輒施虐毆打，另外，粘男不出去工作，經常向王婦要錢酗酒、花用，只要討不到錢就會拳腳相向。今年7月間，粘男剛毆打完王婦，之後餘怒未消又牽拖男童，躺在客廳沙發、連續出腳狠踹飛男童，還出言恐嚇「不準哭」，王婦含淚拍下施虐過程，希望可以提供警方遭家暴的證據。
王婦也解釋，粘男長期控制金錢，還逼她當車貸保人，所以因債務不敢逃離，但她與兒子早已身心受創，最後為了孩子，才鼓起勇氣求救並提告。而警方獲報之後，立即介入偵辦，對此警方表示，已依規定受理並通報家暴及兒少保護案件，將母子2人安置，並聲請暫時保護令；另王婦所提告傷害、妨害自由及毀損物品案，也已函送彰化地檢署偵辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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