沒時間看書？一年就看這本　年度暢銷書冠軍7分鐘賣1本

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在博客來公佈的年度十大暢銷書排行中，2019年6月出版的《原子習慣》奪下去年年度冠軍後，熱度持續延燒，今年成功蟬聯，再次拿下閱讀暢銷榜冠軍，出版至今累積售出15萬本，相當於每7分鐘賣掉1本。
近年疫情肆虐，台股「疫」軍突起，尤其在通膨效應之下，民眾的理財需求持續增高，連年輕讀者都開始積極拓展財務來源。在十大暢銷書中，投資理財書佔榜6席，分別是排第2、3、4名的《投資最重要的事》、《致富心態》、《灰階思考》，以及位居第7、8、9名的《富爸爸，窮爸爸》、《抓住飆股輕鬆賺》、《窮查理的普通常識》，投資理財已經成為疫情之下的全民運動。
YouTuber啾啾鞋在今年1月發布一則關於《投資最重要的事》，帶領他重新賺回投資基金的影片，讓此書再度一路熱賣到年尾，成為年度暢銷榜TOP 2，也是今年賣最好的投資理財書籍。Podcaster謝孟恭在節目人氣巔峰狀態下出書，作品直接奪下年度暢銷榜第3名，是今年人氣最旺的出版新手。
而《富爸爸，窮爸爸》、《抓住飆股輕鬆賺》等都是發行超過1年的舊品，銷售力持續旺盛，顯示投資市場不斷有新人進場。語言學習用書《新制多益》連續4年賣進十大暢銷榜，今年銷量位居第5名。
有「國師」之稱的星座專家唐綺陽，最後一本星座運勢書《2021唐綺陽星座運勢大解析》，同樣賣進年度暢銷榜第6名。近年隨機傷人事件增加，社會在疫情下壓力悶燒，自我療癒需求上升，周慕姿新作《過度努力》用溫暖的方式，主訴維持穩定生活狀態不要過度努力，獲得讀者極大共鳴，甚至不少人留下書評表示「看到哭」，順勢賣入年度前十大。
疫情趨動遠距、零接觸成為新常態，很多人都想網路開店拓展收入來源，刺激「網路創業、開店」相關書籍業績飆升1倍以上，是這波書市中重要的新趨勢。今年居家上班的時間長，不少讀者想藉機提升自我，或是找回工作的規律，開始搜尋學習法、學習計畫和時間管理，銷售冠軍《原子習慣》一書較去年同期成長超過5000本。
■博客來2021年度閱讀暢銷排行TOP 10
Top 1 原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則
Top 2 投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書
Top 3 致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課
Top 4 灰階思考
Top 5 新制多益 NEW TOEIC 單字大全：2018起多益更新單字資訊完全掌握！(附13小時8種版本MP3)
Top 6 2021唐綺陽星座運勢大解析
Top 7 富爸爸，窮爸爸（20週年紀念版）
Top 8 抓住飆股輕鬆賺2020修訂版
Top 9 窮查理的普通常識（增修版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學
Top 10 過度努力：每個「過度」，都是傷的證明