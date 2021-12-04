高嘉瑜遭施暴全身血！馬文鈺：林秉樞錄影、逼她寫自白書
近日，周刊爆料立委高嘉瑜，遭男友林秉樞施暴，消息震驚社會各界，4日上午，又傳出警方搜索林秉樞長期入住的板橋馥都飯店房間，發現一封高嘉瑜「自白書」。4日下午，高嘉瑜前男友、兼助理的馬文鈺，出面解釋事發經過，他坦言當時高嘉瑜被毆打的全身是傷，又被林秉樞逼簽下「自白書」，過程還被林錄影，痛斥林秉樞實在惡劣，根本是魔鬼。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 15:23:02｜2021-12-04 15:26:52
馬文鈺接著表示，林秉樞施暴完後，逼迫高嘉瑜寫下自白書，佯稱「馬文鈺坐領乾薪、、盜取公帑等」，還逼高嘉瑜對著鏡頭說「自白書是自己願意寫的」，誇張的是，高嘉瑜當時全身受傷、不斷流血，讓馬文鈺氣得痛批林秉樞「魔鬼」，他也表示，影片將會交給委任律師，遞交給承辦檢察官，並強調「自白書剛好構成新的罪狀」。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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