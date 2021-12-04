逼簽自白書非首次！馬文鈺批林秉樞惡魔、揭李柏璋網軍
立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打事件，又爆出高嘉瑜曾寫下一份「自白書」，4日下午，高嘉瑜前男友兼助理馬文鈺，對此出面說明，表示當時林秉樞對高嘉瑜施虐之後，當時高全身都是血，還逼她簽下自白書，謊稱「馬文鈺坐領乾薪、貪汙公帑等」，過程中林秉樞甚至錄影，要求高嘉瑜承認「是自己願意寫下自白書」，讓馬文鈺氣得痛批林秉樞是「變態成性的惡魔」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 15:48:38
另外，馬文鈺也透露，林秉樞逼簽自白書的行為不是第一次，今年6、7月間就曾發生過一次，第二次就是這次毆打之後逼迫的，且還是用高嘉瑜的手機拍的，並表示會將影片交由律師、遞交承辦檢察官。
而馬文鈺也提及「CrazyWinnie」（沒品維尼），被揭露是「台獨機關槍」的前議員助理李柏璋，雖然李事後發出8點聲明，解釋遭林秉樞欺騙，對此馬文鈺痛斥，李柏璋受到林秉樞委託，就在網路上帶風向，揚言要弄死自己「但荒唐的是，我根本沒見過他」，並接揭露李柏璋靠做網軍生意，收入頗豐，還開著賓士，甚至曾涉及毒品案，怒斥李是「林秉樞們」、「還有一點點的良心嗎？」
※【NOWnews 今日新聞
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