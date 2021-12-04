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燒肉店超狂10條規矩！神嗆「客訴懶得理你」　網一讀戰翻

▲去燒肉店吃飯還要遵守規矩？網友反應兩極掀討論。（圖／擷取自pexels）
▲去燒肉店吃飯還要遵守規矩？網友反應兩極掀討論。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-04 16:46:08

近年來，日式燒肉在台灣掀起一股熱潮，許多高價位精緻燒肉店紛紛開張，更有店家寫明用餐規範，希望客人放下手機、專心享用。近日，就有一名網友PO文，表示公司尾牙訂了某間燒肉店之後，才發現店主也訂出了十條規矩，要求客人遵守。讓他備感壓力，直呼「怎麼跟拉麵店規矩一樣多啊！這種會不會吃到一半被趕出去？」

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該名網友在PTT 的Gossiping板上以「欸！這種燒肉店吃起來壓力會不會很大」為題發文，表示公司尾牙訂在某間燒肉店，看google評價有4星以上，本來覺得應該還不錯，直到看到有人上傳了一張照片，是店家列出的十條用餐規矩。

▲網友看見燒肉店的規矩，感到壓力山大。（圖／擷取自《PTT》）
▲網友看見燒肉店的規矩，感到壓力山大。（圖／擷取自《PTT》）
店主開宗明義，寫道：「來到我的地方就請遵守我的規矩，要是以下的規定你看不慣、做不到…奉勸你最好馬上離開，別硬留下來，最後讓彼此不開心」十條規矩包含：「1.服務順序」、「2.用餐時間」、「3.用餐方式」、「4.罰則」、「5.清潔費」、「6.使用手機規則」、「7.兒童照顧」、「8.超時收費」、「9.爭取權益」、「10.提前送客」。

其中，除了基本的預約時間準時到達、用餐時長三小時、逾時收費、視情況加收服務費等，較特別的包括第六點「使用手機請降低來電鈴、禁止擴音」；還有第九點現場申訴，「到處亂寫的，都當你是愛討拍，懶得理你」。

貼文曝光後，網友反應兩極。有些人認為「沒收服務費+3小時，其實還好」、「還好吧！講得清清楚楚比事後吵好多了」、「寫給沒水準客人看的！有水準的根本沒差！」、「還好吧！都是很合理的要求」、「這看起來ok，比很多拉麵店好」、「這都只有奧客才會做的事啊」。

但也有些人看得直皺眉，表示「摩西十誡都沒那麼搞剛」、「大不了不去，是有這麼好吃？」、「心累……肯定不是多超高級的燒肉」、「老闆姿態這麼高，我想還是讓別人去吃就好」、「就很一般的規矩，只是寫法要再加強」。（實習編輯：王思琴）

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