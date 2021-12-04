燒肉店超狂10條規矩！神嗆「客訴懶得理你」　網一讀戰翻

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店主開宗明義，寫道：「來到我的地方就請遵守我的規矩，要是以下的規定你看不慣、做不到…奉勸你最好馬上離開，別硬留下來，最後讓彼此不開心」十條規矩包含：「1.服務順序」、「2.用餐時間」、「3.用餐方式」、「4.罰則」、「5.清潔費」、「6.使用手機規則」、「7.兒童照顧」、「8.超時收費」、「9.爭取權益」、「10.提前送客」。
其中，除了基本的預約時間準時到達、用餐時長三小時、逾時收費、視情況加收服務費等，較特別的包括第六點「使用手機請降低來電鈴、禁止擴音」；還有第九點現場申訴，「到處亂寫的，都當你是愛討拍，懶得理你」。
貼文曝光後，網友反應兩極。有些人認為「沒收服務費+3小時，其實還好」、「還好吧！講得清清楚楚比事後吵好多了」、「寫給沒水準客人看的！有水準的根本沒差！」、「還好吧！都是很合理的要求」、「這看起來ok，比很多拉麵店好」、「這都只有奧客才會做的事啊」。
但也有些人看得直皺眉，表示「摩西十誡都沒那麼搞剛」、「大不了不去，是有這麼好吃？」、「心累……肯定不是多超高級的燒肉」、「老闆姿態這麼高，我想還是讓別人去吃就好」、「就很一般的規矩，只是寫法要再加強」。（實習編輯：王思琴）