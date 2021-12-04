澳門賭場大亨被逮！「最強小三」抵押4.3億豪宅救情郎

中國打擊非法賭場事業，現在大幅收網，包括澳門賭場大亨周焯華的太陽城集團、安以軒老公的德晉集團及吳佩慈男友的恒升集團，疑似都被列入違法起訴名單中。綽號洗米華的周焯華，涉及在大陸境內違法開設線上賭場，遭到公安機關拘捕提起公訴，處於危急之際，交往過的「最強小三」Mandy Lieu（劉碧麗）出手相救，特別跨海簽署文件，將昔日男方贈送的英國1.2億元（約台幣4.3億元）豪宅抵押套現還債，被誇是最有情有義的情婦。





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▲周焯華曾和Mandy lieu有一段情，大方贈送女方11億元豪宅當分手費。（圖／美聯社）

周焯華是太陽城集團創辦人，身家約400億元，但比起事業而言，他的感情史更為外界關注，過去和正宮陳慧玲、模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）的三角關係，剪不斷理還亂的關係，更為人熟知。





人稱「最強小三」的Mandy Lieu（劉碧麗），曾和陳柏霖有過一段情，2014年被爆和周焯華交往，隔年替她生下一女，無畏男方已婚身分，兩人公開牽手認愛，想逼正宮退讓，但孩子都生了好幾個，她的身分依舊未獲周焯華的家族認可，沒有扶正機會，Mandy去年向媒體宣布分手，帶著小孩移居英國。





▲「洗米華」周焯華（右）和情婦Mandy Lieu的婚外情轟動香港。（圖／翻攝網易娛樂）

據悉，Mandy靠著男方給的11億元台幣鉅額分手費，帶著和周焯華生育的3女1男，在英國過著逍遙自在的生活，在豪宅庭院種水果、深耕有機農業，還成了專欄作家，過著悠閒自在生活，根本是搶老公大戰的贏家。





不過，她並沒有對周焯華見死不救，根據《香港01》報導，在周焯華被捕後，元配陳慧玲既沒露臉，也沒為老公說話，倒是Mandy在男方出事前，就將名下一間要價4.3億元的豪宅，抵押給「小賭王」何猷龍旗下的新濠博亞（澳門）股份有限公司套現，似乎是為對方還債，這件房子也是周焯華贈與、兩人同居的愛巢，港媒認為，Mandy如此有情有義救情郎，這段情可能從沒分開，只是轉為地下情罷了。



