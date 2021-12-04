朱立倫酸萊劑藥頭 賴清德：不該為政黨利益犧牲國家利益
副總統賴清德日前指「若萊克多巴胺毒性比安非他命強，藥頭賣萊克多巴胺就好了」，被國民黨主席朱立倫酸「副總統變成萊劑藥頭」。賴清德今表示，任何政黨都應以國家利益為優先，自己是說明萊劑在臨床上屬乙型受體素的一種，不是毒藥，若朱主席把萊豬稱為毒豬，馬前總統是否該說明，自己任內開放的萊牛為何沒問題？
記者顏幸如/台中報導
2021-12-04 16:11:40
賴清德今（4日）第4次南下台中宣傳4大公投，同時為林靜儀站台，他表示自己和林靜儀同是醫療背景，認同她的專業能力與理想性。對於國民黨反對進口萊豬，賴清德說，政府這次開放萊豬，與8、9年前馬英九於總統任內開放萊牛採同樣標準，且做到清楚標示，若國民黨認為馬英九決策沒問題，就不該說進口萊豬有問題。
賴清德昨出席長庚醫院活動時，表示萊克多巴胺非毒藥，若說萊劑比搖頭丸還毒，藥頭賣萊劑賺錢就好，遭國民黨主席朱立倫批評「曾幾何時中華民國副總統變成萊劑藥頭、推銷萊劑」。前總統馬英九也表示，萊劑不是毒劑的說法實在很恐怖，若覺得萊劑很好，又可以保健又可以沒事，鼓勵賴清德多吃。
賴清德今受訪時，表示發言的本意，是提供正確資訊給民眾，好做為多方利弊得失的考量。他昨天提及，醫界很清楚萊劑在臨床屬於乙型受體素的一種，不是毒藥，也不是安非他命、搖頭丸這類藥物，因此萊牛不是毒牛、朱主席不必把萊豬稱為毒豬。
賴清德說，萊牛已進口一段時間，國人不認為有問題，以相同標準檢視，不該認為萊豬有問題。若民眾誤解這些資訊、投下反萊豬同意票，未來將影響台美雙邊貿易談判及台灣申請加入CPTPP。
賴清德批評：「每個政黨應建立國家利益為優先的政黨文化，不該為政黨利益犧牲國家利益。」他說，馬前總統應該優先向國人說明，為什麼任內開放萊牛沒問題，現在開放萊豬就有問題，否則將造成社會的混亂。