中油大林煉油廠辦員眷健行活動

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(4)日，在高雄市澄清湖風景區，舉辦中油75走出疫情冬季聯合健行活動，有員工、眷屬參與，讓員眷走出疫情舒展筋骨，並藉此一內部活動，凝聚員工及眷屬的向心力，盼能順利通過12月18日的「三接公投」。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-04 20:00:00
中油75走出疫情冬季聯合健行活動，是由台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢與大林煉油廠廠長廖本源共同主持，台灣石油工會第一分會常務理事吳明發、中油勞工董事蘇士元、煉製事業部行政室主任胡漢鯤等人與會。
台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢表示，今年適逢中油75週年慶，也趁疫情趨緩之際，邀請員工及眷屬到戶外走走，舒展一下筋骨，而同仁每天有適當的運動，也能夠增進工作效率，同樣的，中油是國營事業，如果政府有好的政策，我們當然有責任為之背書，為政府好政策辯護。
徐漢說，中油三接一定要蓋，也非蓋不可，因為「有三接就有三固（台語）」，三固就是「固藻礁、固發電、固健康」，因此，中油蓋三接，就能減碳、減煤，減少PM2.5、減少硫排放、減少二氧化碳排放，就能給台灣好空氣。
中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源指出，此次該廠舉辦健行活動，以提供同仁放假時不一樣的休閒選擇，希望員工在充分休息後，補充滿滿的能量，回到原本的工作崗位上，把工廠的工安環保做得更好，他強調，中油公司的操作工場，一直以來均講求「減排、減碳、減空汙」，對於打造觀塘的三接，中油則講求「護藻礁、愛台灣、更愛地球」。
煉製事業部大林煉油廠也考量目前仍在防疫期間，為了所有參與人員的健康，除了落實實名制登記、量體溫並要求參與人員全程配戴口罩外，也分批開放人員入場，藉以分散人流，保留安全社交距離的空間，讓大家都能安心參加活動。