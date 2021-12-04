AZ混打高端！長庚公布試驗結果：抗體比打2劑AZ高1倍

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陳志榮說，長庚醫院今年8月展開AZ混打高端疫苗試驗，9月起陸續收案100人，年紀介於22歲至62歲間，一半接種2劑AZ疫苗，另一半第1劑接種AZ疫苗、第2劑接種高端疫苗，觀察兩者間抗體保護狀況。試驗結果發現，在施打第2劑疫苗後第10天，「AZ+高端」組的中和抗體效價比「AZ+AZ」組高1.8倍，到了第28天「AZ+高端」組抗體仍顯著優於「AZ+AZ」組，高約1.1倍。
陳志榮說，研究也發現，同樣是「AZ+高端」組，疫苗接種間隔時間，也會影響中和抗體效價，間隔4至6週者抗體效價，約較8至10週者高1倍。另外，長庚醫院自3月31日起，也追蹤院內683名員工接種疫苗後的抗體變化，以接種2劑AZ疫苗最低，其次為AZ混打莫德納疫苗，最高的是接種2劑莫德納疫苗者；值得注意的是，接種2劑AZ疫苗者的抗體效價，僅為2劑莫德納疫苗者的7%。
陳志榮說，進一步分析AZ混打莫德納疫苗的保護力，發現2劑間隔超過12週，抗體生成效果較不好，建議想混打的民眾，應於8到10週之間混打較好。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron出現，各界都很擔心影響疫苗保護力。陳志榮指出，根據研究數據，相較於最早在英國發現的Alpha變異株，疫苗對最早在印度發現的Delta變異株，抗體恐降4到5倍，面對最早在南非發現的Beta變異株恐降10倍。
不過，陳志榮說，臨床數據顯示，疫苗對於預防重症、死亡仍有相當好的效果，呼籲民眾盡快打疫苗，第3劑也不用挑廠牌，將疫苗留給需要的人。（編輯：方沛清）
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