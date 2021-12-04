指林秉樞與段宜康「關係非常好」！馬文鈺：訊息隨傳隨讀
立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴打案事件越演越烈。傳出鏡週刊報導前，前立委段宜康、PChome董事長詹宏志等人曾施壓，雖然兩人都予以否認，都稱與林秉樞不熟。不過，今（4）日高嘉瑜的前男友馬文鈺出面打臉，指稱段宜康與林秉樞交情匪淺，只要林打電話或傳簡訊，段宜康一定會回也會接，段宜康與林秉樞對話時，很多對話內容都被林秉樞錄下，馬文鈺還酸段宜康「尊重林秉樞哪隻錄音筆吧」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-04 17:37:36｜2021-12-04 18:31:05
針對詹宏志說自己被林秉樞騙，馬文鈺拿出林秉樞臉書上與詹宏志的飯局照打臉，反批詹是上市公司董事長，「你的誠信如此，現在公開財報以後還有人相信嗎？」「段先生就是比較聰明，只講片面一點點截圖的事實，段在政治謀略就是那麼厲害，一代梟雄就是如此。」
馬文鈺說，林秉樞與段宜康手機通話開擴音時，很多次高嘉瑜都在旁邊，很多對話林秉樞都用錄音筆錄下來，呼籲段宜康「尊重哪隻錄音筆吧！」如果哪隻錄音筆被檢察官查扣段還有辦法處理。馬文鈺調侃，若檢調沒查到的話，「那他（林秉樞）會成為你的（段宜康）的恐怖情人，他出來後就是你大哥了。」
媒體追問段宜康說自己跟林秉樞認識10年，但是不熟，馬文鈺質疑說，段宜康去林秉樞母親靈堂有被拍到，還送最貴的花、送兩對，告別式從頭待到尾？他質疑段宜康平常有在跑紅白帖嗎？段宜康會接不熟的人電話嗎？鄉民講一句話，「今天我們出事了，段宜康會去幫我們打給鏡週刊嗎？」「大家覺得今天我對段宜康很殘忍，但段委員，我今天講的是千分之一，我希望過平靜的生活，我的朋友都還要活下去。」
※【NOWnews 今日新聞
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