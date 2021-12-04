金宣虎陷醜聞1個月後終復工 導演「不換角原因」曝光
在韓劇《海岸村恰恰恰》演出男主角「洪班長」的金宣虎，前陣子被爆逼前女友崔英雅墮胎，不過在韓媒《Dispatch》公開2人對話紀錄，出面替金宣虎喊冤後，才扭轉他渣男的形象。事隔一個多月後，傳出金宣虎復工消息，根據韓媒報導，他目前已經參與電影《悲傷熱帶》的劇本會議。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-04 17:32:29｜2021-12-04 17:38:34
金宣虎原本手上有3部電影，不過由於桃色風波影響，《2點的約會》、《Dog Days》都被換掉，只剩下朴勳政所執導的新作《悲傷熱帶》，儘管事發當時，片商已有與金宣虎年紀相仿的演員當備案，不過基於導演看到他勇於面對醜聞、不逃避的態度，加上後來輿論好轉，才會因此給予機會，而最終製作團隊也沒有找到更適合的人選，所以就依照原定計畫讓金宣虎出演，並將拍攝日期延至12月。
事實上，雖然金宣虎在戲劇上表現亮眼，不過他未曾登上過大銀幕，所以《悲傷熱帶》算是他跨足影界的第一個作品，其飾演的角色也是他未嘗試過的反派角色。《悲傷熱帶》描述一位有著韓國籍爸爸、菲律賓籍媽媽的少年，抱著成為拳擊選手的夢想，在韓國尋找將自己遺棄的生父時，意外成為神祕人目標而遭受追逐的故事。
※【NOWnews 今日新聞
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