百年奇案撲朔迷離！南迴鐵路搞軌案　辯護律師寫15年經過

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2006年3月17日：台鐵96次莒光號晚上8時8分自台東開出，原訂晚上11時12分抵達高雄，晚上9時40分在屏東內獅段出軌，造成越南籍新娘陳氏紅琛死亡。
2006年3月20日：台東縣警察局勤務中心接獲檢舉，指李泰安和李雙全涉嫌謀財害命，詐領陳氏紅琛巨額保險金。
2006年3月21日：台東警方向屏東地檢署緊急要求，限制李雙全火化陳氏紅琛遺體，李雙全急電旅行社安排22日出境，旅行社表示不可行，晚上屏東地檢署指示台東殯儀館禁止李雙全領回遺體。
2006年3月22日：陳氏紅琛公祭，李雙全載著父親李聚寶找律師商量搶回遺體之事，律師表示不可行，李雙全再度要求旅行社協助立刻出境，依然不可行。
2006年3月23日：警方監控李雙全、李泰安，但李雙全閃開警方監控於清晨自殺身亡，警方封鎖現場，搜索李家，下午解剖李雙全和陳氏紅琛遺體，發現陳氏紅琛身體有被針筒注射痕跡，質疑死因不單純。
2006年3月24日：台東警方核對李雙全投資股票出現烏龍事件，屏東地檢署被迫將全案移轉高檢偵辦。
2006年4月7日：李泰安被因「殺人案未結」被限制出境；同時，媒體報導南迴鐵路火車出軌意外死亡的陳氏紅琛，摘取的器官檢體中，發現罕見毒物殘留。
2006年4月7日至18日: 大批媒體守候李泰安住家，「泰安休息站」成觀光景點。
2006年4月19日: 李泰安要求檢方3日內交出李雙全和陳氏紅琛驗屍報告。
2006年5月3日: 李泰安和妻子吳春芳、父親李聚寶被檢警列為殺人案嫌疑人。
2006年5月5日：專案小組約談李泰安同時，發動大搜索，動員的人力、儀器、規模均屬罕見。李泰安聘請律師吳漢成協助。
2006年5月14日：陳氏紅琛的母親，在律師陪同下到台東和親家李聚寶碰面，除了希望將女兒的骨灰帶回越南外，也希望檢警單位儘快釐清案情。
2006年5月24日：高雄地檢署正式將李泰安列為「殺人案」被告，同時發給傳票，通知26日上午到雄檢出庭應訊；李泰安表示，「一切配合演出」。
2006年5月27日：檢方聲押，但因證據不足當庭釋放，李泰安露出笑容，感謝家人這段時間的支持；父親李聚寶希望儘快找出兇手。律師吳漢成表示，這只是第1關，未來還有硬仗要打。
2006年6月2日：屏東地方法院二度開庭，審理李泰安的聲押案。因秘密證人指證，李泰安被裁定收押。
2006年7月28日：百年奇案偵查終結，檢察官將被告李泰安求處死刑。
2007年5月23日：屏東地院一審以李泰安共同殺人罪判處無期徒刑。
2007年11月16日：二審出現大逆轉將李泰安改為從犯，改判18年有期徒刑，並予以新台幣20萬元交保。李泰安羈押1年5個半月獲釋。
2010年7月30日: 高等法院高雄分院更一審依殺人罪判處李泰安有期徒刑13年。
2013年2月7日: 高雄高等法院認為李泰安和李雙全是共同主謀，二度判處無期徒刑。
2015年2月12日：高雄高分院更三審認定，李泰安僅涉及最後一次與弟弟李雙全共謀搞軌殺人，並符合「妥速審判法」規定得以減刑，因此從無期徒刑改判13年徒刑。
2016年3月24日：纏訟多年的南迴鐵路搞軌案，最高法院駁回被告李泰安判刑13年定讞。隔日3月25日台東地檢署上午傳喚李泰安未到，中午立即拘提入監。
2021年12月4日：李泰安辯護律師吳漢成出書，細訴「南迴搞軌案」，這起震驚社會的百年奇案再度喚起社會記憶。（編輯：郭諭儒）
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