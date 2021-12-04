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有不速之客！美國屋主用煙想燻跑蛇　慘燒光280坪豪宅

▲美國馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)一處大宅，屋主為了用煙燻跑闖入屋內的蛇，竟不慎將房子也燒了。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)一處大宅，屋主為了用煙燻跑闖入屋內的蛇，竟不慎將房子也燒了。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-04 17:55:04

美國馬里蘭州近日發生一起離奇火災，1名坐擁百坪大宅的屋主，為了想用煙把跑到屋內的蛇燻出，意外燒掉整間房子，損失估計超過百萬美元。

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根據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，事件發生在上月23日，馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)一處豪宅，不知怎麼的竄出猛烈火舌，鄰居見狀連忙報警求助，當地消防機構隨即派出75名消防員前往灌救。

消防員花了幾個小時才勉強控制住火勢，但大火直到隔天早上才被完全撲滅，占地1萬平方英尺（約280坪）的大宅已全被燒毀。

▲280坪的大宅邸被燒毀，只剩部分牆壁和樑柱殘存。（圖／美聯社／達志影像）
▲280坪的大宅邸被燒毀，只剩部分牆壁和樑柱殘存。（圖／美聯社／達志影像）
蒙哥馬利郡消防局首席發言人皮特·皮林格(Pete Piringer)表示，屋主是為了把蛇趕到屋外，才在室內點燃煤炭並離家躲避，但因為煤炭的位置離可燃物太近，才會引起祝融之災，大火始於地下室，並迅速蔓延到每一層樓。

報導指出，這棟房子最近才被以180萬美元（折合新台幣約5000萬元）轉手，屋主損失逾百萬美元，唯一值得慶幸的是，事發當時無人在家，才沒釀成人員傷亡。

蒙哥馬利郡消防局呼籲民眾，若住家遭遇害蟲入侵，應尋求專門機構，以專業方式協助，才不會驅趕不成，反而造成更多損失。

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