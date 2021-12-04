以為遇到真愛！少婦遭男友爆打施虐 全身瘀青怵目驚心
近日，立委高嘉瑜遭男友施暴，消息引發社會關注，而彰化也有2名遭家暴的女性，被男性伴侶打的遍體麟傷，求助民眾黨議員張雪如，其中王姓女子已報警提告，並結束婚姻關係；另一名少婦小美(化名)，則因婚內出軌，擔心事情曝光，一直默默忍受男方施暴，直到忍無可忍，才向議員張雪如求救，並露出全身被毆打的整片瘀青，畫面令人怵目驚心。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 19:24:54
據了解，現年23歲的小美，與丈夫婚後育有一子，後來透過網路認識男網友，覺得對方真心愛她，因此發展出不倫戀，不料甜蜜情人卻變成恐怖魔鬼，男方偷拍下小美的私密照，要脅女方繼續交往、並給予金錢，否則就要公開照片，如小美不從，就會被鐵製曬衣夾或木棍爆打。
對此，張雪如表示，很多恐怖情人往往相貌端正、講話幽默、表現溫柔體貼，當女方深陷其中之後，就會表現出病態行為，除了以私密照控制威脅，還會動手施暴，事後再跪求女方原諒，如遭拒絕，甚至會自殘 、揚言同歸於盡。張雪如更表示，遇到男方追求之前，先不要太快「暈船」，應先保持事當距離，細心觀察對方的舉止、生活習慣等，並了解他與家人跟鄰居的互動，一旦不對勁就漸行漸遠，避免遇到恐怖情人。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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