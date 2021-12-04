六龜高133線便道通車 陳其邁：提供民眾安全回家的路
高雄市六龜區串聯不老溫泉與寶來溫泉的重要道路高133線自八八風災重創後終於通車了！高雄市長陳其邁今(4)日主持高133線原址便道工程通車典禮時表示，政院同意納入今年內政部生活圈道路交通系統建設計畫，共分成短期便道及中長期永久性橋梁2階段，預計明年6月發包，最快2024年10月完工，總經費7.3億元。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-04 23:00:00
同時，陳其邁也認為，六龜高133線原址便道是打通寶來與新發任督二脈，便道完成後解決六龜區新發至寶來民眾通行的問題，高133線沿線聚落居民對外交通將不必再繞路而行，大幅縮短行車時間，交通將為當地民眾提供安全回家的路，他也邀請民眾上山泡溫泉、買農產、旅遊趣。
工務局也表示，高133線短期重建計畫係於原道路中斷原址先行修復通行便道，工程內容包含下邊坡加勁擋土牆、洩槽、坡趾保護及設置臨時路堤便道，雙向各一混合車道，路寬8公尺，長420公尺，總經費4,480萬元。中長期重建工程採橋梁型式進行施作，橋總長317公尺(含兩側引道67公尺)，寬8.5公尺，單向各一混合車道，橋梁基樁深入地表下35公尺，並於坡址施作擋水牆及止滑樁，阻擋溪水沖蝕及邊坡滑動，確保未來通行安全無虞。