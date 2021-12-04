《Running Man》池石鎮抱走MMA獎！收起搞笑「美聲表演」
南韓一年一度音樂盛會Melon Music Awards 2021（簡稱：MMA）今（4日）台灣時間5點登場，由節目《玩什麼好呢》產生的企劃限定男子美聲團體「MSG Wannabe」，今獲頒「最佳企劃音樂」，《Running Man》池石鎮、KCM、Wonstein、朴宰正代表出席拿獎，4人拿獎之餘，也帶來精彩表演。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-04 19:41:19
池石鎮表示：「這是意想不到的事情！」KCM表示：「感謝所有喜愛我們的人。」Wonstein表示：「我想和哥哥們分享這份榮譽。真的是發生了很多事情的一年！」朴宰正感謝給他們帶來好歌曲的作曲家們。
池石鎮補充感言說：「如果要列感謝的人，不只一兩個人。社長泰浩PD，我覺得是一起得到了正能量的人。真心感謝大家。我覺得我們不能就此停下來，雖然擔心給大家聽新歌會不會喜歡，但擔心和期待各半，就算時間倒流回到小時候，我們還是註定會以MSG Wannabe見面，因為我們相信命運！」
「MSG Wannabe」由池石鎮、金正洙、姜昌謨、鄭基石、李東輝、李相二、Wonstein、朴宰正組成，成軍契機於2020年在節目《玩什麼好呢》時，由正在為退貨遠征隊錄音的李孝利提出。隔年4月節目正企劃有關「MSG Wannabe」的男子美聲團體，5月1日選出並公開8位晉級者的身分，最終在2021年7月3日於《Show! 音樂中心》正式出道。