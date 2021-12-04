關穎女兒6歲就吸金代言！設計師首秀「全家出動」

關穎女兒C.C. 6歲當上設計師，與兒童飾品品牌推出聯名商品，C.C.今（4日）出席聖誕樹點燈活動，關穎和老公帶著兩個弟弟Phi Phi和DD全家總動員當應援團，關穎老公朱志威更頭戴GoPro攝影機，做足專業準備要為女兒紀錄登場時刻，關穎笑說：「她爸爸今天是攝影師和頭號粉絲，我是經紀人兼助理。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-04 19:44:42｜2021-12-04 20:03:58
6歲的C.C.首次以代言人身分公開亮相，表現可愛大方，關穎說：「她很開心，反而我很緊張。」她願意讓女兒亮相，除了力挺品牌，也想留下美好紀念：「小孩長得很快，我想要在她天真可愛無邪的年紀，留下這個不同親子互動的紀錄。」C.C.為品牌拍照時，也讓工作人員驚訝：「我們品牌拍過很多兒童，C.C.是唯一不要聽《Baby Shark》的，她要聽BLACKPINK。」
C.C.還是小學一年級新鮮人，就成為與品牌合作聯名系列的小小設計師，關穎讚美女兒擔任設計師很認真：「她自己對藝術和畫畫很有興趣，也很愛漂亮，這次她把自己對小朋友飾品的想法和創意，都有一直跟品牌溝通。她很高興可以參與，第一次設計東西，她覺得很好玩，也很開心。」
關穎表示C.C.從小嬰兒時期就開始戴飾品，各色各樣的蝴蝶結大概超過100個，也讓她培養出搭配蝴蝶結的好眼光。這次C.C.設計創意充滿她的喜好元素，像是閃亮亮的鑽石、甜蜜蜜的糖果、手牽手的友情。品牌創辦人Juliana說，「小朋友喜歡的元素其實很相似，C.C.這次設計出來的東西，像是水鑽蝴蝶結、亮片蓬蓬裙，其他小女生看了也眼睛發亮。」
關穎對藝術與時尚的喜愛和獨到品味，透過言行身教傳承給寶貝女兒，她說：「像是烹飪、藝術、舞蹈和音樂欣賞都有讓小孩去參與和學習，其實沒有刻意去教美學，很多事情都是耳濡目染去累積的。」她也透露C.C.對於裝扮也越來越有自己獨特的想法，「小時候因為學芭蕾，她偏愛蓬蓬紗裙這類型的小公主風格，現在她有接觸韓國的街舞，也開始跟我說她喜歡酷一點、有型的服裝。」