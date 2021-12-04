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從農更有保障　陳其邁宣布：高雄農產業保險加碼到3成

▲高雄市長陳其邁今(4)日參加杉林區農會「第12屆高雄杉林瓜瓜節」宣布，高雄農產業保險再加碼到3成。（圖／高市府農業局提供）
▲高雄市長陳其邁今(4)日參加杉林區農會「第12屆高雄杉林瓜瓜節」宣布，高雄農產業保險再加碼到3成。（圖／高市府農業局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-04 22:00:00

高雄市長陳其邁今(4)日參加杉林區農會「第12屆高雄杉林瓜瓜節」時宣布，明年高雄市試辦的農產業保險再加碼到3成，再加上農委會補助5成，農民僅需負擔2成就可以獲得完整保障，希望全力照顧農民，保障從農風險。

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▲高雄市長陳其邁今(4)日參加杉林區農會「第12屆高雄杉林瓜瓜節」。（圖／高市府農業局提供）
▲高雄市長陳其邁今(4)日參加杉林區農會「第12屆高雄杉林瓜瓜節」。（圖／高市府農業局提供）
陳其邁去年宣布農產業保險保費市政府加碼補助2成，希望藉由農產業保險的推廣，降低天然災害帶來的風險、穩定農民收益。明年將再加碼補助1成，也就是中央補助5成、高雄市加碼補助3成，農民僅需負擔2成就可以獲得完整保障，希望能夠更加照顧到辛勞的農民，穩定農民的收益。

高市府農業局也表示，市府除提高農產品的保費補助，也會持續辦理保險說明會，爭取保險範圍擴大，如香蕉收入保險明年全市都可投保，並爭取保單理賠調降；荔枝保險調整保險理賠條件，玉荷包低溫日數的理賠計算門檻由17度調整為16度。

另外，高市芒果保險保費今年大幅調降，保險金額3萬的每公頃保費由去年的11,982元，再次調降至7,440元，大大降低農友保費負擔，歡迎農友多多向土地所在地農會詢問投保。

農業局局長張清榮也指出，全球氣候環境劇烈變遷，災害強度及頻率更甚以往，農民收入也大打折扣！投保農產業保險，可彌補天然災害造成的損失，分攤農友風險。目前高雄市配合農委會試辦農產業保險有水稻、芒果、番石榴、香蕉植株、香蕉收入、番石榴、荔枝、棗、木瓜、梨、蜂產業及農業設施等13種農產業保險商品，本由農委會補助5成保費，但市長陳其邁去年宣布高雄市農產品類保險保費加碼補助2成後，110年投保案件數787件較108年605件成長32%。

目前高雄市農產業保險有梨、芒果、木瓜及香蕉收入等刻正開賣中！木瓜保險可投保至12月15日、芒果保險至12月31日、梨及香蕉收入保險至明年3月31日。另農委會預計明年開始試辦水稻收入保險，擬取代現有的災害現金救助，強化保險機制，農業局也會同步辦理保費補助作業。

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