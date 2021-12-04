MMA狂上台掃獎！IU認了：曾想休息 當百變仙女飆唱3曲
南韓一年一度音樂盛會Melon Music Awards 2021（簡稱：MMA）今（4日）台灣時間5點登場，今年最大亮點之一的，就是睽違4年回到MMA的IU，她陸續拿下TOP 10、最佳女藝人、最佳創作人、年度專輯、年度藝人，更連換三套衣服登台，表演今年發表的3首新歌，唱完歌再換衣服拿獎，誠意十足。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-04 20:39:28｜2021-12-04 20:49:21
IU睽違4年再度參加MMA，她在2017年稱霸三個部門的冠軍，當時與60人合唱團共演的《Dear Name》，至今仍是許多粉絲心中難忘的一幕。她此前預告今年的演出將以「揮別二字頭、迎接三十歲」為主題，以樂團形式獻唱《Strawberry moon》，MMA方面更強調：「要讓大家有彷彿親臨IU演唱會的感覺！」果然表現讓人驚豔。
她今晚不負眾望，一連換三套衣服飆唱《Strawberry moon》、《Celebrity》、《LILAC》；對於繼2017年再度抱獎，IU先表示：「頒發給我這麼多獎項，心情很好。從我的頒獎人也是作詞老師手裡得到，這將成為更有意義的獎項。 沒想到會得獎。比4年前收到的禮物還要高興。這是我更加努力工作與孤軍奮戰的一年。明年，到了30歲，就會迎來新的音樂，心裡多少忐忑不安。不會有太大差異，但會製作新鮮的東西給大家聽。」
對於當上年度藝人，IU再上台說：「今天頒給我好多、非常好的獎項。可能是因為好久沒參加頒獎典禮了，所以內心充滿悸動，可能是因為比任何時候都渴望舞臺的一年，入圍歌手們也很棒，所以覺得是非常好、非常光榮的獎項。《LILAC》是20多歲最後一張專輯，每一首歌曲，從20歲到29歲，一年也不休息，為了努力做音樂而忙碌著，這一點讓我感到很自豪。不管結果和成績如何，說實話，即使想休息，也好像有過這樣的想法，但是想近距離陪在粉絲們身邊，所以非常努力。」