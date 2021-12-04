開紅盤！《瀑布》獲金馬獎大獎肯定 全台票房直逼3千萬
《瀑布》在上週六甫獲得金馬獎包括最佳影片及最佳女主角等四項大獎，也將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影，金馬加持，票房本週更上層樓，甚至在Google的十一月份影視作品類相關搜尋第一名，可見上片一個月來，話題熱度非但未退燒，更隨著金馬加持成為最受大家矚目的影視作品，到昨天為止，全台票房超越鍾孟宏導演上一部作品《陽光普照》的紀錄，票房直逼三千萬。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-04 21:16:18
《瀑布》成為第58屆金馬大贏家，獲得最佳影片、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂四項大獎，有了金馬獎的加持，讓電影氣勢如虹，金馬隔天的票房成績較周六增加3倍，吸引更多觀眾入場體驗電影的療癒感受，讓《瀑布》的感動持續。原本已經排滿工作的兩位女主角賈靜雯、王淨，為了感謝影迷熱情的支持，也體驗影廳前所未有的熱烈互動，本週末特別排開原有工作，南下台中會見影迷，感謝所有人的支持，相信在金馬加持下，《瀑布》本週有機會突破3000萬，不僅突破鍾導前作《陽光普照》保持的2617萬最高票房紀錄，電影的好口碑，也吸引更多單位包場，目前全台包場也即將超過一百場，讓票房熱度持續。
《瀑布》拍攝品質高，製作與宣傳投入的預算將近7千萬，在金馬獲肯定後，票房翻漲，希望後續能如《陽光普照》般，闖入奧斯卡最佳國際電影的短名單，讓票房能繼續成長，目前電影海外版權詢問度極高，日本、歐洲、北美等都有電影片商關注電影，在版權買賣部分，陸續傳出好成績，再加上演員與鍾導持續進行影廳活動，每天滿座率極高，電影距離成本回收已經有十足的信心，這也將讓鍾導在金馬獎承諾的一直拍下去，貢獻給電影的夢想得以實現。