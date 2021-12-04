臺灣賽車產業努力被看見　吳仲軒獲頒體育運動耕耘獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽車運動已是目前國際主流運動之一，說起臺灣的賽車成績，從陳亦凡 2018 蘭博基尼盃A組的年度冠軍、黃希展 2017-18 中國 GT 錦標賽 GTC 組 連續兩年年度冠軍、張謙尚 2021 澳門大賽 GT4 組冠軍，甚至臺灣最具代表性的職業車隊HubAuto Racing在2021年7月遠征比利時與法國，成為史上第一個在Le Mans 24小時耐力賽的LMGTE Pro組別中參賽的亞洲賽車隊伍，這些在國際賽車大賽中亮眼的成績，都展現出臺灣賽車發展的潛力與努力，但國內起步與發展較晚，相對地也較少受到政府公部門的認識與重視，尤其是賽車手訓練與出國比賽的經費，往往都必須要仰賴教練選手自力更生。
吳仲軒投身臺灣機車競技數十年，本會會員賽車手彭立昕從小深受其影響與並也成為台灣優秀賽車手，更於近期獲得中國房車錦標賽 CTCC 寧波站 中國盃主賽冠軍頭銜，因此向本會舉薦吳仲軒先生對臺灣摩拓車賽車之貢獻與影響。吳仲軒主辦全臺最大機車賽事多年，不僅不求回報，更自掏腰包購買百萬等級專業計時模組，義務擔任大專學生競賽顧問、少兒組的賽事推廣、車手共同基金救助基金的推行、籌辦賽事的經驗傳承、透過自身人脈邀請國際級車手來臺交流比賽、自掏腰包贊助臺灣車手走向世界競技舞台、推動並促進臺灣賽車用品與賽事舉辦的標準規範，將提升臺灣機車競技產業的國際能見度與規格化。