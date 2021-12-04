田馥甄突致歉許富凱！爆料母常「私訊騷擾」

「金曲歌王」許富凱終於在今（4）日在台北小巨蛋，舉行出道10年來首場攻蛋演唱會，而今天的演唱會則是由田馥甄擔任嘉賓，兩人一起合唱曲《落雨聲》、《心肝寶貝》、《媽媽請你也保重》。
記者吳雨婕/台北報導
2021-12-04 22:01:50
許富凱在演唱江蕙的《落雨聲》時，唱著唱著田馥甄無預警從升降台出現，兩人深情對唱歌曲，田馥甄還在換歌空檔小聲的說：「我好緊張。」之後繼續演唱鳳飛飛的歌曲《心肝寶貝》。
兩首歌曲唱畢，田馥甄用不輪轉的台語自我介紹，接著笑說今天最開心的應該是田媽媽，「我今天來富凱的演唱會是來致謝跟致歉，致謝的部分是，彩排的時候耳機貼近我的耳朵，聽他的歌真的是一種享受，一個年輕人在台語歌壇耕耘那麼久，唱這麼好聽的歌曲。致歉的原因，我媽是追星的人生勝利組，因為她女兒是田馥甄，我媽偶爾會用訊息騷擾他。」許富凱聽聞後，隨即爆料田媽媽曾跟他說：「你比我家的孩子更像我家的孩子。」讓田馥甄吃醋不已，向媽媽喊話：「媽媽，我才是你的掌上明珠嗎？」
田馥甄自認台語不太好，透露私下練習許久，與許富凱彩排後，問對方自己唱得如何，沒想到許富凱一時竟脫口：「好多了。」許富凱驚慌不已，趕緊改口：「好棒。」幽默互動，逗樂全場，閒聊過後，他們則是合唱歌曲《媽媽請你也保重》。