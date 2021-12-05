蔡明仁改編神曲圈粉LULU　2年沒回故鄉為榴槤淚崩

大馬創作新人蔡明仁來台Long stay滿6年，推出新歌《一步一腳印》，特別跑到陽明山取景拍MV，帶著吉他以步行攻頂山頭的方式象徵越過困難艱辛；這首歌其實是兩年前的跨年夜時，他獨自一人坐在淡水租屋處寫下的勵志歌，想起在當兵時期曾為了行軍背著20公斤裝備、行走24公里完成訓練，過程中不但讓自己突破身心極限，更感受到「一步一腳印」的踏實感，也讓他從此把「一步一腳印」當成信奉圭臬的座右銘，他表示：「我永遠記得當兵兩年從許多挫折中學習很多事，跌倒又爬起來，感受到從男孩轉變男人的成長滋味。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡明仁把馬來西亞的local神曲《山頂黑毒蛇》kuso改編為舞曲、抒情兩版本，引爆全場歡笑。（圖／好朋友工作室提供）

▲蔡明仁錄製《綜藝大熱門》，人氣瞬間竄升。（圖／好朋友工作室提供）

累積6年成長養分，他把這段Long stay的辛酸畫為動力勤跑宣傳通告，把握每個通告機會努力展現自己音樂才華；其中為了上人氣超夯的節目《綜藝大熱門》，蔡明仁特別精心準備了一段載歌載舞表演，把馬來西亞的local神曲《山頂黑毒蛇》，重新kuso改編成舞曲、抒情兩版本，為此還苦練半個月舞技訓練肢體。只見他在節目上先穿上俗又有力的造型嗨唱熱舞，下一秒又西裝筆挺自彈自唱抒情版本，結果不僅讓嘉賓及主持人憲哥、LULU爆笑連連，更讓LULU狂喊：「蔡明仁，你是我的偶像！」該集播出後獲得網友熱烈迴響，YouTube影片突破38萬觀看，很多網友除了稱讚蔡明仁超有才華創意十足，更肯定他的歌喉舞技，還因此被「圈粉」透過節目認識了這位大馬新人，封他綽號叫「山頂黑毒蛇兄」！





在《綜藝大熱門》「一舞成名」的蔡明仁，不僅讓許多人透過節目認識他，還讓他初嘗走紅滋味，除了在跑活動時被粉絲認出要簽名合照，主打歌《一切都會過去的》近期突破百萬點閱，逐漸打開人氣的他接連跑了近十場校園活動，更有電影試鏡邀約找上門，讓他始料未及之餘，卻也開心努力終於被大家看見，對於蔡明仁來說是自我肯定的最佳動力，也是「一步一腳印」的成果展現！出道才短短四個月的蔡明仁接連傳出「喜訊」，充滿感恩的他最感謝師姐壞特?te提攜，更表示：「她(壞特?te)是我音樂之路的貴人！」





▲蔡明仁逛大馬美食展，吃到家鄉美味榴槤掉淚。左起為蔡明仁、超強、王艷薇，Soya。（圖／好朋友工作室提供）

因為前陣子疫情影響，足足有兩年都無法返回家鄉大馬，蔡明仁思鄉情切，坦言非常想跟爸媽面對面話家常及拜年，趁著近期台灣疫情狀況稍稍鬆綁，加上上個禮拜已經完成兩劑疫苗接種，計畫在農曆年前回馬來西亞探往親友，他表示：「其實很想當著爸媽的面分享這幾年在台灣難忘的大小事，也很想念媽媽親手煮的年菜。」正因為太想念家鄉美食，日前特別找了來自大馬的創作歌手王艷薇及YouTuber Soya一起去逛馬來西亞美食展，三人在展覽上逛到不亦樂乎，同鄉人聊起來格外有共鳴，讓蔡明仁感到格外溫暖，他表示：「也算是在冷天裡互相取暖的方式。」有趣的是，蔡明仁跟王艷薇吃了不少家鄉味美食攤一解鄉愁，他笑說：「印象最深刻是有吃到馬來西亞品種的榴槤，我才吃一口就感動的很想落淚！」



