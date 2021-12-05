李國毅酒駕！稱「小孩不舒服急開車」　網怒：還有藉口

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隨後李國毅在臉書、IGPO文解釋原因，他表示，今天中午是孩子的滿月酒，因為孩子一時不舒服，身為新手爸爸，急著想將停在對街的車開出狹小的停車場，讓太太要接手因此違規轉警察攔下，當然酒駕沒有理由，認錯配合並且接受處罰，現在才剛剛回到家，「即日起會深刻反省並且永不再犯，做了不好的示範，在此向社會大眾鄭重道歉」。
PO文一出，網友意見相當兩極，部分網友直言「要去載妻小還酒駕」、「酒駕跟隨機殺人沒兩樣，還有藉口真是笑死人」、「千百種理由就是不能酒駕」、「不能酒駕就是不能酒駕，粉絲在護航什麼，要是真的撞死了你家人你會先跟他要簽名嗎？」、「犯錯勇於承擔是好的，但酒駕就是不對，萬一發生什麼事，對你跟家人跟對方都是沒辦法彌補的」、「我不相信這是第一次，只不過這次是倒霉剛好被攔下，居然還一堆護航」等。
其他網友則給予理解，但仍希望李國毅好好反省，不再犯，並表示「雖然知道你不是有心要犯錯，而且有悔改之意，但是如果放過你的話，別人就有理由了，好好反省吧」、、「人人都會犯錯，未來不要再犯就好了」、「錯了就是錯了，被罵是應該的，勇於承擔面對，把這個教訓謹記在心，相信日後會更當心注意」、「下次記得不管多急，叫計程車吧」、「可以理解，但不能原諒，酒駕害得多少家庭破碎，著急之餘，也請冷靜想想若是出事，那也是別人家的心肝寶貝，不是只有自己的孩子才重要」等語。（編輯：孫唯容）
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