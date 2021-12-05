李國毅酒駕毀形象　正妹老婆發長文曝「犯錯原因」

李國毅今年5月宣布與長跑16年女友、大1歲半舞者甘媛琳（橘子）結婚，10月底迎來第一胎女兒「威廉妹」，不料，過去幾乎沒有負面新聞的他，昨（4日）下午傳出酒駕被抓，本人深夜在社群媒體道歉，甘媛琳也發文說明老公鑄錯的原因。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-05 09:00:07｜2021-12-05 09:02:54
甘媛琳在IG限時動態連發兩篇動態，透露昨中午是女兒的滿月酒，因為吃到很晚，奶粉準備不夠、擠奶器也沒帶，在孩子肚子餓及胸部漲痛快變「石頭奶」的緊急情況下，李國毅擔心她開車技術不好，面對車子多又快的新莊中正路上會更緊張，決定先幫忙把車子從停車場迴轉到對面餐廳，再接手由她開，這時就被警察攔下。
「真的是我們的錯！喝酒不管多少真的就是不能開車！真的該被罰」，甘媛琳懊悔地說：「我們平時真的知道酒駕是非常不應該的，我們也不會故意這麼做！這次真的是有點著急，我也很愧疚要是我開車技術再好一點，不要再容易害怕的話，就不會讓他這麼做了，我們會深刻反省！對不起！」
甘媛琳再解釋：「我只想讓我身邊的人知道，我們不是這樣壞的...真的是一時糊塗！」最後強調心不要急躁，因為會影響判斷，「喝酒真的不要開車、不要移車」！（編輯：楊穎軒）