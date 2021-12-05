林秉樞擁2300萬！訂購百萬字畫 5萬房錢還要女友人代付
立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，震驚各界，除了許多案外案遭起底，林秉樞43歲仍無業念博班，但卻有錢長期居住飯店中，本次在警方逮捕林秉樞的過程中，還要求在場的吳姓女友人，代付5萬元包月房租，收入來源遭質疑，不過林秉樞今（5）日也被查出名下有戶頭中可動用餘額，高達2300多萬元，上個月還訂購百萬藝術字畫。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 08:55:26
根據《CTWANT》報導，一張在11月9日的一張ATM交易明細表，林秉樞在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，顯示「可用餘額」超過新台幣2300萬，除了擁有鉅額的帳戶外，林秉樞在11月26日也向內湖的藝術中心，訂購4件總價176萬元的骨董字畫、水墨大師等畫作，經濟能力不容小覷。
日前女律師李菁琪也在PTT爆料，林秉樞家中有給他房子讓他收租，不過擁有2300多萬的可用餘額，為何還需要女友人墊付飯店前，且林秉樞已被多人揭發時常說謊，ATM明細的真實性有待調查。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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