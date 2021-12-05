台幣有望再升破27.7元？匯銀估年底出口商拋匯壓力仍在
雖然上周五（12/3）台股收跌在17697.14點，但外資及陸資買超新台幣75.7億元，一周下來仍大漲了327.75點，漲幅1.89%，新台幣兌美元盤中也一度升破27.7元，來到27.695元，終場收升在27.723元，累計周升1.13角，升幅0.41%。展望後勢，匯銀人士認為，外資在台股買賣超方向並不持續，在匯市的操作也不一定，加上中央銀行對盤勢的監控，新台幣兌美元不排除仍落于區間盤整，只是年底出口商的拋匯壓力仍在，值得留意。
記者顏真真/台北報導
2021-12-05 09:59:34
雖然新變種病毒Omicron出現，曾讓美元一度疲弱，但在市場消息錯綜複雜之下，這周美元表現轉趨震盪，美元指數本最高曾一度觸及96.64，非農數據公布後，又一度跌破96，下探95.52，之後又快速反彈，站回96之上，市場認為非農就業數據並未改變聯準會加速縮減購債及可能明年升息的計畫。
至於新台幣表現，在外資持續匯入並在台股買超，加上年底出口商有拋匯壓力之下，激勵新台幣兌美元勁揚，上周三12月1日盤中一度升破27.7元，來到27.695元，周五12月3日高點觸27.7元，雖未再升破27.7元，但終場收在27.723元仍創逾2個月以來新高價，前高為9月27日的27.722元，也較前一周五收盤價27.836元，升值了1.13角、升幅0.41%。
展望後勢，匯銀人士認為，年底之際出口商的需求仍偏強，新台幣又升至近期高位，央行因而進場「關切」，新台幣再升破前高有些壓力。加上美國聯準會轉趨鷹派，估計美元還是要向上反映，新台幣受此影響不排除稍走弱。
不過，匯銀人士也提到，外商銀在台股買賣超方向並不持續，在匯市的操作也不一定，加以央行對盤勢的監控，新台幣不排除仍落于區間盤整，只是年底出口商的拋匯壓力仍在，值得留意。