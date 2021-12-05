彰化母子受虐2年！6歲童遭狠踹頭7次 家暴男台中落網
彰化鹿港傳出一名王姓婦人與6歲兒子，過去2年間長期遭粘姓丈夫施虐毆打，甚至軟禁家中，鹿港警方3日夜間接獲男童母親報案後，昨（4）晚7時許在台中市拘提粘男到案，今早將進行偵訊，全案依傷害、妨害自由等罪移請彰化地方檢察署偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 09:58:45
今年7月間，粘男剛毆打完王婦，之後餘怒未消又牽拖男童，躺在客廳沙發、連續出腳狠踹飛男童，至少7次，還出言恐嚇「不準哭」、「你眼淚給我掉下來試試看」等，王婦含淚拍下施虐過程，引發公憤。
王婦也解釋，粘男長期控制金錢，還逼她當車貸保人，所以因債務不敢逃離，但她與兒子早已身心受創，最後為了孩子，才鼓起勇氣求救並提告。
鹿港警方3日夜間接獲男童母親再次報案後，昨（4）晚7時許在台中市拘提粘男到案，今早將進行偵訊，全案依傷害、妨害自由等罪移請彰化地方檢察署偵辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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